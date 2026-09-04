Çorum'da başarıyı kutlama: validen dereceye giren öğrencilere övgü

Vali Ali Çalgan öğrencileri makamında kabul etti

Çorum Valisi Ali Çalgan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)nda Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler ile ailelerini makamında ağırladı. Toplantıda Vali Çalgan, öğrencilerle kısa sohbetler yapıp başarılarından dolayı tebrik etti ve çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

vali çalgan'ın vurguları:

Vali Çalgan, öğrencilerin elde ettiği başarıların şehri gururlandırdığını belirterek, "Bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Siz bizim yüz akımızsınız" dedi. Öğrencilere şehir dışında okuyacakları okullarda da Çorum'u temsil edecekleri hatırlatıldı ve bu temsil sorumluluğunun önemine dikkat çekildi.

Çalgan, başarının kolay elde edilmediğini söyleyerek, emek ve sürekliliğin altını çizdi: "Bu derecelerin kolay elde edilmediğini hepimiz biliyoruz. Çok çalıştınız. Bu başarı bisiklete binmek gibi bir şeydir; pedal çevirmeyi bıraktığınız zaman hızınız kaybolur." Ayrıca bireysel gayret kadar, eğitim imkânlarını sağlayan devlet ve toplumun rolüne de şükranını ifade etti ve öğrencilere devlete, millete karşı vefa borcunu hatırlattı.

tebrik, hediyeler ve hatıra fotoğrafı:

Görüşme sonunda Vali Çalgan, öğrencilere küçük hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafları çekildi. Ailelerin de katıldığı buluşma, hem öğrencilerin başarılarının takdir edilmesi hem de ileride taşıyacakları sorumlulukların paylaşılması açısından samimi bir ortamda gerçekleşti.

Vali Çalgan, sözlerini öğrencilerin geleceğe dönük hedeflerine destek mesajı vererek tamamladı ve eğitimdeki başarıların sürdürülebilir olması için öğrencilere çalışmalarına devam etme çağrısında bulundu.

ÇORUM VALİSİ ALİ ÇALGAN, 2026 YILI LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NDA (YKS) TÜRKİYE GENELİNDE DERECEYE GİREREK BAŞARIYA İMZA ATAN ÖĞRENCİLER İLE AİLELERİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI.