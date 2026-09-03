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Başkanın benzetmesi: dört ilçenin üzümü Osimhen'in bonservisine denk değil

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, üzüm fiyatlarının üreticiyi mağdur ettiğini söyleyip Çal, Baklan, Bekilli ve Güney'in hasadını Osimhen transferiyle kıyasladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Başkanın benzetmesi: dört ilçenin üzümü Osimhen'in bonservisine denk değil

Çal belediye başkanı basın toplantısında üretici mağduriyetine dikkat çekti:

Denizli’nin Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, üzüm fiyatlarına ilişkin tepkisini basın mensuplarıyla paylaştı. Festival hazırlıkları kapsamında düzenlenen toplantıda Hakan, açıklanan fiyatların üreticinin maliyetini karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Festival ve toplantı ayrıntıları:

Başkan Hakan, 2’nci Uluslararası Çal Bağbozumu, Kültür ve Sanat Festivali programını aktarırken etkinliğin 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti. Toplantı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde yapıldı ve hem festival duyuruları hem de tarımsal sorunlar gündeme alındı.

Üzüm fiyatları ve üreticinin durumu:

Hakan, üreticinin üzerindeki finansal baskıyı örneklerle açıkladı: geçen yıl mazot fiyatının 54 lira, üzüm fiyatının ise 25 lira olduğunu hatırlatarak bugün mazotun 80 liranın üzerine çıktığını ve açıklanan üzüm fiyatlarının 17-20 lira bandında seyrettiğini söyledi. Bu farkın kabul edilemez olduğunu belirterek üreticinin emeğinin karşılanmadığını ifade etti.

Eleştirisini çarpıcı bir benzetmeyle sürdüren Hakan, Çal, Baklan, Bekilli ve Güney ilçelerinin toplam üzüm üretiminin değerini futboldaki transfer ücretleriyle karşılaştırdı ve 'Baklan, Bekilli, Güney ve Çal’ın tüm üzümünü toplayıp satsak bir futbolcu, bir Osimhen etmiyor' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Başkan, 'Üzüm ayaklar altında ezilmekten utanmadı ama açıklanan fiyattan utandı' ifadeleriyle üreticinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı özetledi ve bu tablo karşısında sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Hakan, ayrıca bölgedeki üreticilerin örgütlenmesinin önemine işaret ederek, fiyat sorununu çözmek üzere Üzüm Üreticileri Birliği kurulması yönündeki çalışmaların sürdüğünü ve çiftçilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, festival hazırlıklarıyla birlikte üreticinin haklarını korumaya yönelik adımların atılacağı mesajıyla son buldu.

DENİZLİ’NİN ÇAL BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN’IN, ÜZÜM FİYATLARINA TEPKİ GÖSTERİRKEN YAPTIĞI...

DENİZLİ’NİN ÇAL BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN’IN, ÜZÜM FİYATLARINA TEPKİ GÖSTERİRKEN YAPTIĞI OSİMHEN BENZETMESİ DİKKAT ÇEKTİ. HAKAN, ÇAL, BAKLAN, BEKİLLİ VE GÜNEY’İN TOPLAM ÜZÜMÜNÜN DEĞERİNİN BİR FUTBOLCUNUN TRANSFER BEDELİNE ULAŞMADIĞINI BELİRTTİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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