Lüleburgaz'da sağanak günlük yaşamı aksattı

sağanak etkileri:

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sabah saat 05.00 civarında başlayan sağanak, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı mahallelerde etkili olan yağış, vatandaşlar ve sürücüler için zorlayıcı koşullar yarattı.

Yağış sabahın erken saatlerinden itibaren devam ederken, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın etkisi yalnızca ilçe merkezinde kalmayıp çevredeki bazı köy yollarında da hissedildi ve ulaşım alanında aksamalara yol açtı.

meteoroloji uyarısı ve beklenti:

Meteoroloji tarafından bir gün önce yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından görülen sağanak, gün boyunca etkisini sürdürdü. Yapılan bildirimde yağışın çarşamba günü de etkisini sürdürebileceği belirtildi.

Sabah saatlerinden itibaren devam eden yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi; yetkililer ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. İlçede su birikintileri ve trafik zorlukları kayda geçti.

Lüleburgaz’da sağanak yağış hayatı felç etti