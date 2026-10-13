Dolar 49,3611 +0,00%
Euro 55,2642 +0,38%
Bist 12.266,21 +0,95%
Altın Gram 6.680,77 +0,46%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,74 -1,79%
--°

Zorlu: fon soruşturmasında mal varlıkları donduruldu, ödemeler başladı

Kürşad Zorlu, fon soruşturmasında 254 kişinin mal varlığının dondurulduğunu, 87 kişinin tutuklandığını ve 355 bin kişiye ödemelerin başladığını açıkladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:21

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 13:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Zorlu: fon soruşturmasında mal varlıkları donduruldu, ödemeler başladı

Zorlu'nun açıklaması:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen basın toplantısında fon meselesine ilişkin yürütülen sürece dair bilgi verdi. Toplantı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Zorlu sürecin idari, siyasi ve adli boyutlarını değerlendirdi.

soruşturmanın kapsamı:

Zorlu, yürütülen tahkikat kapsamında devletin gerekli önlemleri aldığını belirterek, 254 kişinin mal varlıklarının dondurulduğunu ve el konulduğunu söyledi. Ayrıca soruşturma neticesinde 87 kişinin tutuklandığını, aralarında eski bir bakan yardımcısının da bulunduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu harekete geçirdiğini vurgulayan Zorlu, incelemenin devam ettiğini ve kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

ödemeler ve yasal süreç:

Fon meselesinden etkilenenlere yönelik ödemelerin yaklaşık 355 bin kişiyi kapsayacak şekilde yapılmaya başlandığını söyleyen Zorlu, konuyla ilgili bir kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi. Düzenlemenin tamamlanmasının süreci hızlandıracağını belirten Zorlu, idari ve adli tahkikatların ardından sorumluluğu bulunan kurum, kuruluş ve kişiler hakkında gereken adımların atılacağını kaydetti.

siyasi yansımalar ve teşkilat çalışmaları:

Zorlu, siyasi açıdan hata yapanlarla yolların ayrıldığını ve bu sürecin devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2028 seçimlerine hazırlık mesajı veren Zorlu, AK Parti'nin teşkilat yapısına dikkat çekerek partinin yaklaşık 11 milyon 700 bin üyeye sahip olduğunu hatırlattı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü devlet anlayışı, insan odaklı siyaset ve dar gelirli vatandaşların refahının artırılmasının öncelikli başlıklar olduğunu vurguladı.

yerel gelişmeler:

Basın toplantısının ardından düzenlenen törende, CHP'den AK Parti'ye geçen meclis üyeleri için rozet takıldı. Çerkezköy Belediyesi'nden 11 ve Ergene Belediyesi'nden 1 olmak üzere toplam 12 belediye meclis üyesine rozetleri takıldı ve yerel katılımların teşkilat güçlendirme sürecindeki rolü açıklandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI PROF. DR. KÜRŞAD ZORLU...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI PROF. DR. KÜRŞAD ZORLU, TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA TEKİRDAĞ'DA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Barışı askerle değil müzakereyle inşa etmeliyiz, siviller hedef alınamaz
images

IKBY başkanı Barzani, Türkiye'deki barış sürecine aktif destek sözü verdi
images

Katar emiri Al Thani'den Gazze açıklaması: sorumlular hesap vermeli, bölge güven...
images

Bahçeli'den grup toplantısında partiye yönelik açıklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esnafın yükünü hafifletin: maliye denetimlerinde adalet çağrısı

Üniversiteden bilimsel adım: kentte ilk yapay zeka mühendisliği doktora programı

ATÜ ve Yüreğir Kaymakamlığı 'Sen Her Şeye Değersin' ile gençlere çok yönlü destek sağlıyor

Çağrı merkezli yatırım dolandırıcılığı ağı: yalan makinesi testleri ve uluslararası soruşturma

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi