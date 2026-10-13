Zorlu: fon soruşturmasında mal varlıkları donduruldu, ödemeler başladı

Zorlu'nun açıklaması:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen basın toplantısında fon meselesine ilişkin yürütülen sürece dair bilgi verdi. Toplantı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Zorlu sürecin idari, siyasi ve adli boyutlarını değerlendirdi.

soruşturmanın kapsamı:

Zorlu, yürütülen tahkikat kapsamında devletin gerekli önlemleri aldığını belirterek, 254 kişinin mal varlıklarının dondurulduğunu ve el konulduğunu söyledi. Ayrıca soruşturma neticesinde 87 kişinin tutuklandığını, aralarında eski bir bakan yardımcısının da bulunduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu harekete geçirdiğini vurgulayan Zorlu, incelemenin devam ettiğini ve kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

ödemeler ve yasal süreç:

Fon meselesinden etkilenenlere yönelik ödemelerin yaklaşık 355 bin kişiyi kapsayacak şekilde yapılmaya başlandığını söyleyen Zorlu, konuyla ilgili bir kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi. Düzenlemenin tamamlanmasının süreci hızlandıracağını belirten Zorlu, idari ve adli tahkikatların ardından sorumluluğu bulunan kurum, kuruluş ve kişiler hakkında gereken adımların atılacağını kaydetti.

siyasi yansımalar ve teşkilat çalışmaları:

Zorlu, siyasi açıdan hata yapanlarla yolların ayrıldığını ve bu sürecin devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2028 seçimlerine hazırlık mesajı veren Zorlu, AK Parti'nin teşkilat yapısına dikkat çekerek partinin yaklaşık 11 milyon 700 bin üyeye sahip olduğunu hatırlattı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü devlet anlayışı, insan odaklı siyaset ve dar gelirli vatandaşların refahının artırılmasının öncelikli başlıklar olduğunu vurguladı.

yerel gelişmeler:

Basın toplantısının ardından düzenlenen törende, CHP'den AK Parti'ye geçen meclis üyeleri için rozet takıldı. Çerkezköy Belediyesi'nden 11 ve Ergene Belediyesi'nden 1 olmak üzere toplam 12 belediye meclis üyesine rozetleri takıldı ve yerel katılımların teşkilat güçlendirme sürecindeki rolü açıklandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI PROF. DR. KÜRŞAD ZORLU, TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA TEKİRDAĞ'DA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.