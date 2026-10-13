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Edirne'yi ıslatan sonbahar yağmurları tarımı umutlandırdı

Edirne'de başlayan sonbahar yağmurları günlük yaşamı etkiledi; vatandaşlar şemsiyeyle önlem alırken çiftçiler yağışın tarlalara katkısını izliyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Edirne'yi ıslatan sonbahar yağmurları tarımı umutlandırdı

Edirne'yi ıslatan sonbahar yağmurları tarımı umutlandırdı

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sonbahar yağmurları kent merkezinde hayatı değiştirirken, sokaklar ve caddeler ıslak zemine büründü. Vatandaşlar hazırlıklı olmayanlar için şemsiye ve yağmurluklarla dışarı çıktı; trafikte ve yaya ulaşımında zaman zaman aksamalar görüldü.

kentte günlük yaşam nasıl etkilendi:

Sokaklarda biriken su ve ıslak zemin, özellikle yoğun saatlerde yürüme ve araç trafiğini yavaşlattı. Yerel esnaf, dışarıdaki hareketliliğin yağışla birlikte azalabildiğini bildirirken, bazı vatandaşlar yağışa rağmen günlük rutinlerini sürdürmeye çalıştı. Şemsiyesiz yakalananlar için cadde aralarındaki iş yerleri kısa sürede rağbet gördü.

çiftçiler ve meteorolojik uyarılar:

Tarımın önemli olduğu Edirne ve Trakya genelinde yağışlar yakından takip ediliyor. Bölgedeki üreticiler, yağmurun ekili arazilere olumlu katkı sağlamasını umut ediyor; özellikle kuraklık riskine karşı toprağın nem kazanması beklentisi ön planda.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Edirne için yağışlı havanın yarın da gün boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Kurum ayrıca Trakya'da yer yer kuvvetli sağanak yağış ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.

Yetkililer, ani su birikintilerine ve sert sağanaklarda görüntüleme ile yol güvenliğine dikkat çekiyor; üreticiler ise yağışın seyrini takip ederek tarlalarda gerekli kontrolleri yapıyor.

Sonbahar yağmurları Edirne’de etkisini sürdürüyor

Sonbahar yağmurları Edirne’de etkisini sürdürüyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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