Ordu'da atıktan değere: 15 masada sıfır atık çözümleri

Ordu'da sıfır atık çalıştayı gerçekleştirildi

Ordu'da kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir çevre yönetimi hedefleriyle düzenlenen çalıştay, Sıfır Atık Vakfı'nın Türkiye genelinde planladığı çalıştay serisinin bir ayağı olarak gerçekleştirildi. Etkinlik, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Morfoloji binası'nda; "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla yapıldı.

çalıştayın kapsamı ve amacı:

Programda atık yönetimi, doğal varlıkların korunması, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadele başlıkları ele alındı. Vakfın 81 ilde planladığı "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında düzenlenen etkinlik, Ordu'nun çevre ve iklimle mücadeledeki önceliklerini belirlemeyi ve yerel ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirmeyi amaçladı.

başkanların ve uzmanların vurguları:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, her atığın değerlendirilebileceğine dikkat çekti; fındık kabuğundan aktif karbon üretimi, bunun su ve hava temizliğinde ile tıbbi alanlarda kullanımı ve çöpten elektrik üretimi örneklerini paylaştı. Güler, "Atık diye bir şey yok, hepsi çok kıymetli, hepsi kullanılabilir" dedi.

Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağ, Ordu'nun deniz, ormanlar ve tarımsal üretim gibi güçlü doğal kaynaklarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı. Erdağ, sıfır atığın yalnızca atık toplama değil, kaynakların verimli kullanılmasını esas alan bir yaşam kültürü olduğunu belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da tarımsal üretim sırasında ortaya çıkan kabuk, salkım ve diğer organik materyallerin uygun yöntemlerle değerlendirilmesinin ekonomik ve çevresel fırsatlar oluşturduğunu söyledi.

15 tematik masada çözüm arayışları:

Çalıştayda iklim ve afet yönetimi, su yönetimi ve sulama verimliliği, sucul ekosistemler, tarım ve gıda, ambalaj ve plastik atıklar, sanayi, enerji ve ulaşım, kentsel alan yönetimi, turizm, kamu kurumlarında kaynak verimliliği, eğitim, finansman, mevzuat ve dijitalleşme gibi başlıklarda toplam 15 tematik masa oluşturuldu. Masalarda farklı sektörlerin mevcut durumu ve öncelikli sorunları değerlendirilerek Ordu'nun ihtiyaçlarına uygun çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflendi.

Çalıştay ayrıca paydaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve kaynak verimliliğini esas alan sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesini amaçladı. Etkinliğe Vali Muammer Erol, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap ile akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ORDU’DA, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI, İSRAFIN ÖNLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ KONULARININ ELE ALINDIĞI SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.