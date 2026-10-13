Cumhuriyet 103. yıldönümünde Denizli’yi kültür, sanat ve sporla sarıyor

denizli’de 103. yıl kutlamaları:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Bir Şehrin Kalbinde, Bir Milletin Cumhuriyeti" temasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümünü Ekim ayı boyunca kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. Program, bilimden edebiyata, sahne sanatlarından spora uzanan zengin bir takvimle hem gençlere hem de yetişkinlere hitap edecek.

kültür, edebiyat ve tiyatro:

Kitap tutkunları, 17-25 Ekim tarihleri arasında EGS Fuar Alanı’nda açılacak Kitap Fuarında buluşacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ay boyunca Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda seçkin oyunlarla tiyatroseverleri ağırlamaya devam edecek. Ayrıca 12-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Kompozisyon, Resim ve Şiir Yarışması ile çocuk ve gençlerin Cumhuriyet duygusunu sanat yoluyla ifade etmeleri sağlanacak.

müzik ve sahne sanatları:

Cumhuriyet etkinlikleri müzik programlarıyla da dikkat çekiyor. Takvim 14 Ekimde DBB Kent Orkestrası’nın Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konseriyle açılacak. Usta sanatçı Bülent Ortaçgil 19 Ekim’de, Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki TSM Korosu ise 20 Ekim’de sahnede olacak. Opera ve bale repertuarından bir gösteri olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen iki perdelik "Gangster" müzikali, 27-28 Ekim tarihlerinde Opera Bale Günleri kapsamında Kongre ve Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

çocuklar, bilim ve müzik atölyeleri:

Çocuklara yönelik etkinlikler arasında 14 Ekimde Denizli Bilim Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek Bilim Şov Gösterisi ve müziği okullara taşıyan "Çocuklar İçin Müzik" kapsamında Çağlar Temiz ile Okul Konserleri (22-27 Ekim) yer alıyor. Bu etkinlikler, gençlerin bilime ve sanata erken yaşta ilgi duymalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

spor organizasyonları:

Spor etkinlikleri de kutlama programının önemli bir ayağını oluşturuyor. 16-18 Ekim tarihlerinde Kınıklı Futbol Sahası’nda 2016 doğumlu sporcuların katılacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı U-11 Futbol Turnuvası gerçekleşecek. Bunun yanı sıra 25 Ekimde Pamukkale’de düzenlenecek LYKOS Yarı Maratonu ile katılımcılar kentin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde koşacak.

29 ekim: fener alayı ve konserle zirve:

Bayram günü olan 29 Ekim akşamı coşku şehre yayılacak. Saat 19.00'da Atatürk Stadı önünden başlayıp Delikliçınar Meydanı’na kadar sürecek olan Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü (Fener Alayı), bini aşkın Denizlilinin meşaleler eşliğinde katılımıyla gerçekleştirilecek. Fener alayının ardından saat 20.30'da Delikliçınar Meydanı’nda düzenlenecek Derya Uluğ Halk Konseri ile 103. yıl coşkusu doruğa ulaşacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, programla ilgili olarak şunları söyledi: "Cumhuriyet; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve birlikte inşa ettiğimiz aydınlık geleceğimizin en sağlam temelidir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu büyük mirası, şanına yakışır bir şekilde bilimle, sanatla, sporla ve kültürle dolu kapsamlı bir programla taçlandırıyoruz. Ekim ayı boyunca şehrimizin her köşesinde hissedeceğimiz bu haklı gururu ve heyecanı paylaşmak üzere tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize, 29 Ekim akşamı ise ellerimizde bayraklarımızla Fener Alayı’na ve konserimize davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KENTİN DÖRT BİR YANINA YAYILACAK ETKİNLİKLERLE KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR. BİLİMDEN SPORA, EDEBİYATTAN SAHNE SANATLARINA UZANAN ZENGİN PROGRAMLA CUMHURİYET COŞKUSU EKİM AYI BOYUNCA DENİZLİ’Yİ SARACAK. KUTLAMALAR, 29 EKİM’DE DÜZENLENECEK FENER ALAYI VE DERYA ULUĞ KONSERİYLE ZİRVEYE TAŞINACAK.