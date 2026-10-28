Turgutlu'da iş ve işlemler mahalleye indi: Ergenekon'a yeni ek hizmet binası

Ek hizmet binası açıldı:

Turgutlu Belediyesi, Ergenekon Mahallesi'nde yeni Ek Hizmet Binasını hizmete açtı. Fatih Caddesi üzerinde düzenlenen törenle açılan bina, mahalle sakinlerinin belediye işlemlerini kent merkezine gitmeden gerçekleştirmesine olanak sağlayacak şekilde planlandı.

Açılış törenine Belediye Başkanı Çetin Akın, YENİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran ve Evren Erbaş Ser, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ile belediye personeli katıldı.

Vatandaş işlemlerinde kolaylık:

Selvilitepe Mahallesi'nin ardından Ergenekon'a da kazandırılan hizmet noktasıyla, belediye hizmetlerine erişimin hızlanması ve vatandaşların kent merkezine gitme zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor. Ergenekon, nüfus bakımından Turgutlu'nun en hızlı büyüyen mahallelerinden biri olması nedeniyle burada sunulan hizmetlerin yerel ihtiyaçlara cevap verecek biçimde düzenlenmesi önem taşıyor.

Başkan Akın ve muhtarın mesajı:

Açılışta konuşan Çetin Akın, çalışmanın amacını şu sözlerle özetledi: "Bizim tek bir derdimiz var. Turgutlu'muzda yaşayan hemşehrilerimizin en konforlu şekilde hayatlarını idame ettirmeleri ve belediyeyle, kamu kurumlarıyla olan ilişkilerinde onlara sağlıklı ortamlar oluşturmak." Başkan Akın, binanın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde hizmete alınmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti ve "İşimiz gücümüz Turgutlu" ifadesini kullandı.

Ergenekon Mahallesi Muhtarı Atiye Aksel ise yapılan yatırım için teşekkür ederek, mahalle sakinlerinin taleplerini kolaylıkla iletebildiklerini ve destek gördüklerini belirtti. Aksel, yeni hizmet binasının mahalle için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı ve binanın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni ek hizmet binası, mahalle merkezine yakın konumu ve yerinde sunacağı hizmetlerle belediye işlemlerinde zaman ve erişim kolaylığı sağlamayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, benzer hizmet noktalarının artarak devam edeceğini açıkladı.

TURGUTLU BELEDİYESİ, ERGENEKON MAHALLESİ’NDE EK HİZMET BİNASI’NI HİZMETE AÇTI. VATANDAŞLARIN BELEDİYE İŞLEMLERİ İÇİN KENT MERKEZİNE GİTMEDEN HİZMET ALABİLMESİNİ AMAÇLAYAN AÇILIŞTA KONUŞAN BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN, "BİZİM TEK BİR DERDİMİZ VAR. TURGUTLU’MUZDA YAŞAYAN HEMŞEHRİLERİMİZİN EN KONFORLU ŞEKİLDE HAYATLARINI İDAME ETTİRMELERİ" DEDİ.