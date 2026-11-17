Denetimlerin kapsamı:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi genelinde faaliyet gösteren işletmelerde tarım ilaçları satışını yakından takip ediyor. Yapılan denetimlerde, tarım ilaçlarının satışına yönelik faaliyetler ayrıntılı biçimde inceleniyor ve işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.

Ekipler düzenli ziyaretlerle işletme uygulamalarını gözlemliyor; kayıt ve satış süreçlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği değerlendiriliyor. Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler hakkında işletmelere yönlendirici bilgi veriliyor ve gerekli iyileştirmelerin yapılması isteniyor.

Hedef ve uygulama:

Yetkililer, denetimlerin temel amacının üretimde güvenliği sağlamak ve halk sağlığını korumak olduğunu vurguluyor. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalışmaların düzenli olarak sürdürüldüğü belirtilirken, denetim faaliyetleriyle ilgili mesaj olarak "Sağlıklı Üretim, Güvenli Tüketim" ifadesi paylaşıldı.

İlçe genelinde yürütülen bu denetimlerin, tarım ilacı satışlarını yapan işletmelerin mevzuata uyumunu artırmaya ve tüketici güvenini güçlendirmeye yönelik olduğu bildirildi. Teknik personel tarafından yürütülen kontrollerin aralıklarla tekrarlanacağı ve uygulamaların takip edileceği kaydedildi.

LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE TARIM İLAÇLARININ SATIŞINI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİMLER SÜRDÜRÜLÜYOR.