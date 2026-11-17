COP31'de rio sinerjisi günü:

COP31'in 9. gününde Antalya'daki zirvede tema Okyanus, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı - Rio Sinerjisi olarak belirlendi. Türkiye ev sahipliğinde süren konferansta gün boyunca okyanus ve deniz ekosistemleri, iç sular, kıyı direnci, mavi ekonomi, biyolojik çeşitlilik ve ormanların canlandırılması ele alındı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 alanında dünyanın farklı ülkelerinden getirilen bitkilerin sergilendiğini belirterek, "Dünyanın dört bir yanından gelen kökler, farklı coğrafyaların hikayeleri, aynı toprağın umudu" mesajını paylaştı.

Üç sözleşme, tek hedef:

Rio Sinerjisi, 1992'de Rio de Janeiro'da doğan üç küresel anlaşmayı bir araya getiriyor: UNFCCC (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi), CBD (BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi) ve UNCCD (BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi). COP31 Başkanlığı bu üç sürecin arazi, toprak ve su kaynaklarında örtüşen paydasını göz önüne alarak bunları "Rio Sinerjisi" çatısı altında topladı ve bunu COP31'in 10 eylem gündeminden biri olarak sundu. UNCCD Türkiye Odak Noktası olan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, sözleşmelerin kesişim alanlarının arazi, toprak ve su üzerine yoğunlaştığını vurguladı ve bu alanlara yönelik emeğin, zamanın ve finansmanın eşgüdümlü kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Eylem odaklı yaklaşım:

Yenigün, Rio Sinerjisi Eylem Çalışma Grubu'nun kurulduğunu belirterek bu yaklaşımın "yeni bir kurum" veya ek mali yük yaratmayacağını ifade etti. Çalışma grubu, ülkelerin uzmanlarını, mevcut fonlarını ve stratejik hedeflerini bir araya getirerek somut, hedef odaklı eylemler planlamayı amaçlıyor. Yenigün, Rio Sinerjisi çalışmalarının ülke gönüllülüğü ile başlayacağını ve yeni bir yapı oluşturma niyeti taşımadıklarını açıkladı.

Hazırlık süreci ve iş birlikleri:

Rio Sinerjisi için yaklaşık bir yıldır yürütülen hazırlık çalışmasında 40 civarında ülke ve 50 civarında uluslararası kuruluş ile sivil toplum yer aldı. Hazırlık sürecinde Antalya'da G20 kapsamında bir diyalog toplantısı yapıldı; Moğolistan'daki Çölleşmeyle Mücadele COP'u ve Erivan'daki Biyolojik Çeşitlilik COP'u çerçevesinde teknik ve üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi. Bu iş birlikleri, Rio Sinerjisi'nin hem politika hem uygulama ayağını şekillendirmeyi hedefliyor.

Her şehre iklim uyumlu bitki rehberi:

Doğa temelli çözümler Rio Sinerjisi öncelikleri arasında yer alıyor. Türkiye'de her şehir için iklim uyumlu bitki rehberleri hazırlandı; amaç, peyzaj ve karbon yutak alanlarında rastgele değil, bölgenin iklimine ve kuraklığa dayanıklı türlere dayalı planlama yapmak. Yenigün, bu rehberlerle karbon tutulumunu artıracak, kuraklığa dayanıklı bitkilerin belirlenip uygulanacağını ve her alanın ayrı bir karbon yutak alanı olarak görülmesinin hedeflendiğini söyledi.

COP31 alanı: açık hava bitki müzesi:

Yenigün, COP31 alanında sergilenen bitkilerin gelişigüzel seçilmediğini, dünyanın dört yanından gelen ve ilgili bölgelerin biyoçeşitliliğini temsil eden türlerin bir araya getirildiğini belirtti. Bu düzenlemeyle alanda adeta bir açık hava bitki müzesi oluşturulduğunu ve bunun COP'un farklı bir başarısı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Toprağın korunmasının gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Yenigün, üç Rio Sözleşmesi'nin odak noktasının arazi ve toprak olduğunu ve bunların sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara bırakılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası katılımcıların mesajları:

Nijeryalı iklim avukatı Faith Osahenrumwen İdemudia, biyolojik çeşitlilik kaybına daha acil yaklaşılması gerektiğini belirterek Küresel Güney'deki kayıplara dikkat çekti; UNFCCC ve COP süreçlerinin bu konuyu merkezine alması çağrısında bulundu. Pakistan heyetinden Muhammad Siddiq Khan, alandaki bazı bitkilerin kendi ülkesinde de olduğunu belirterek mangrovlar gibi türlerin karbon emiliminde önemine vurgu yaptı. Gözlemci olarak katılan ABD'li Amy Ruth West Walker ise yeşil alanların, müzakerelerden çıkanların ne için mücadele ettiğini hatırlattığını ifade etti.

COP31, katılımcıların beklentisini bir kez daha "eylem ve sorumluluk" çerçevesinde topluyor; Rio Sinerjisi gündemi, arazi, su ve biyoçeşitlilik ekseninde eşgüdümlü adımlar atma çağrısı yapıyor. Bu yaklaşım, sözleşmelerin kesişim noktalarında somut uygulamalar geliştirmeyi ve finansmanı daha etkin kullanmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE, BM’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMELERİNİ "RİO SİNERJİSİ" BAŞLIĞI ALTINDA BİR ARAYA GETİRİYOR.