Projenin kapsamı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen Mert Irmağı Kanalizasyon Kolektör Hattı İnşaatı, 308 milyon 555 bin TL sözleşme bedeliyle hayata geçiriliyor. Proje kapsamında toplam 13 bin 400 metre uzunluğunda içme suyu, atık su ve yağmur suyu hattı imalatı planlandı. Buna göre 7 bin 150 metre içme suyu, 5 bin 89 metre atık su ve 1 bin 161 metre yağmur suyu hattı yapımı gerçekleştirilecek.

Çalışma alanında Mert Irmağı’nın sol sahilinde atık su kolektörleri için 1800, 1200, 1000 ve 600 milimetre çaplarında boru hatları inşa edilecek. Yağmur suyu hatları ise 1600, 1400, 1200, 1000 ve 600 milimetre çaplarında planlandı. Ayrıca atık su kolektör hattının bir bölümü TM-1 terfi merkezine bağlanacak.

Teknik uygulamalar:

Projenin öne çıkan uygulamalarından biri, anayol, demir yolu ve tramvay güzergâhlarının altından geçişlerin mikrotünel yöntemiyle sağlanmasıdır. Kılıçdede ve Çay Mahalleleri arasında, Çarşamba Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasındaki bölümde 7 metre çapında keson kuyu imalatı yapılacak; ardından mikrotünel ile kritik geçişler tamamlanacak.

Ayrıca atık su ve yağmur suyu hatlarının yapıldığı güzergâhlarda ömrünü tamamlamış içme suyu hatları da yenileniyor; böylece bölgenin farklı altyapı ihtiyaçları eş zamanlı olarak ele alınıyor.

Yürütülen çalışmalar ve lokasyon detayları:

İnşaat kapsamında Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi ve 49. Sokak’ta devam eden çalışmalarda 600 milimetre çapında atık su hattı ile 200 milimetre çapında polietilen (PE) içme suyu hattı imalatı sürdürülüyor. Proje, ana arterlerin ve yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacını bütüncül bir yaklaşımla karşılamayı hedefliyor.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu yatırım, hem mevcut hatların yenilenmesini hem de şehrin gelecekteki su yönetimi ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitenin tesis edilmesini amaçlıyor.

Başkan Halit Doğan çalışmayla ilgili olarak, "Bir şehrin güvenli ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması, güçlü bir altyapıyla mümkündür. Samsun’umuzun ihtiyaçlarını gözeterek ömrünü tamamlayan hatlarımızı yeniliyor, şehrimizin altyapısını uzun yıllar hizmet verecek şekilde güçlendiriyoruz. SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Mert Irmağı Kanalizasyon Kolektör Hattı İnşaatı da bu anlayışla sürdürdüğümüz önemli yatırımlarımızdan biri. Proje kapsamında içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarını birlikte ele alıyor; mikrotünel gibi modern mühendislik yöntemlerinden yararlanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil Samsun’umuzun geleceğine de kalıcı hizmetler kazandırmak. Daha güçlü altyapı, daha güvenli yarınlar için şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki su ve kanalizasyon altyapısının kapasite ve dayanıklılığı artırılacak; işletme ömrünü doldurmuş hatların yenilenmesiyle mahallelerin hizmet standardı yükseltilecek.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLKADIM İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN MERT IRMAĞI KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI İNŞAATI, 308 MİLYON 555 BİN TL’LİK SÖZLEŞME BEDELİYLE HAYATA GEÇİRİLİYOR. PROJE KAPSAMINDA ANAYOL, DEMİR YOLU VE TRAMVAY GÜZERGÂHLARININ ALTINDAN MİKROTÜNEL YÖNTEMİYLE GEÇİŞ YAPILIRKEN TOPLAM 13,4 KİLOMETRELİK İÇME SUYU, ATIK SU VE YAĞMUR SUYU HATTI İMALATI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.