Türkan Şoray COP31 sahnesinde Yeşilçam anılarını paylaştı

Türk sinemasının unutulmaz ismi Türkan Şoray, COP31 etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Sinemasına bir ağacın adını veren ülke: Türkiye' programında seyircilerle buluştu. Sinema Genel Müdürlüğü standını ziyaretin ardından sahneye davet edilen Şoray, salondakilerin dakikalarca süren alkışlarıyla karşılandı ve Yeşilçam dönemine ilişkin anılarını, set alışkanlıklarını ve üretim kültürünü aktardı.

Geçmişin çalışma koşulları ve imece ruhu:

Konuşmasında Yeşilçam döneminin üretim şartlarına vurgu yapan Şoray, o günlerde çekim ekiplerinin çok daha az sayıda olduğunu belirtti. Şoray, bizim setlerimizde 15 kişi oluyorduk ifadesiyle bugünkü devasa prodüksiyonlarla karşılaştırma yaptı ve şimdiki setlerde 100 kişilik ekiplerin yer aldığına dikkat çekti. Bu farkın, Yeşilçam'da yoklukların yarattığı dayanışma ve pratik çözümlerle telafi edildiğini anlattı.

Oyuncuların o dönemde karavan veya lüks hazırlık alanları bulunmadığını söyleyen Şoray, hazırlıkların çoğu kez otomobillerde yapıldığını, camlara örtüler konularak gizlilik sağlandığını ve köy çekimlerinde ev sahiplerinden giyinmek için izin istendiğini aktardı. Bu anılar, Yeşilçam setlerinin hem samimi hem de toplumsal bağları güçlendiren bir ortam sunduğunu gösterdi.

Kostümler, mekan kullanımı ve yerel halkın rolü:

Kariyerinde yer aldığı 220 film boyunca kullandığı kostümlerin tamamının kendisine ait olduğunu açıklayan Şoray, her filmde ortalama 18 kostüm kullandığını ve kostüm masraflarını kendi karşıladığını ifade etti. Filmlerin sıklıkla aynı mekanlarda çekildiğini, çekim bölgelerindeki yöre halkının ise yapımlara dahil edilerek hem gerçekçiliğin hem de topluluk desteğinin sağlandığını söyledi. Bodrum Hakimi ve Dönüş filmlerinden örnekler vererek yerel halkı çekimlere davet ettiklerini anlattı.

Yeşilçam üretim pratiğinin, kısıtlı kaynaklarla yaratıcı çözümler üretme ve emek paylaşımı üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Şoray, imece usulü film çekildiğini belirtti. Bu yaklaşımın bugün sürdürülebilir sinema arayışlarına ilham verebileceğini vurguladı.

Seyirciyle sıcak anlar ve duygusal anılar:

Söyleşi sırasında izleyicilerle kurduğu samimi diyaloglar öne çıktı. Bir izleyicinin Kara Gözlüm filmini en sevdim demesi üzerine Şoray, Kadir İnanır'ı anarak duygusal anlar yaşadı. Doğum günü olan bir hayranını sahneye davet ederek fotoğraf çektirdi, başka bir hayranının sahneye çıkarak kucaklaması ise programda neşeli ve unutulmaz bir atmosfer yarattı.

Seyircilerinin beklentisine karşılık mutluluğunu seyircilerimle birlikte olduğum her an çok mutluyum sözleriyle ifade eden sanatçı, katılımcıların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin sinema ve televizyon alanındaki birikimine değinerek ülkenin sinemayla ilişkisinin 100 yılı aştığını ve son 20 yılda televizyon endüstrisinin büyümesiyle dizilerimizin yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaştığını hatırlattı. Güven, bu büyümenin karbon ayak izini de artırdığına dikkat çekti ve Yeşilçam geleneğinin sürdürülebilirlik bağlamında dünyaya öğretecekleri olduğunu belirtti.

Söyleşinin sonunda Türkan Şoray, genç sinemacılara sinemanın büyük bir emek ve özveri gerektirdiği tavsiyesinde bulundu ve sinemanın ciddiyetinin anlaşılması gerektiğini, gençlerin sinemayı hayatlarının önceliği haline getirmeleri gerektiğini söyledi.

Etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un Türkan Şoray'a çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

TÜRKAN ŞORAY VE BİROL GÜVEN