Batan gemi Girne açıklarında 550 metrede tespit edildi

TCG Alemdar desteğiyle kaza mahalli belirlendi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında Pazar günü batan katamaran tipi yolcu gemisinin yerinin tespit edildiğini açıkladı. Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Işın tarafından yapılan ilk çalışmalarda bir nokta belirlendiğini, bugün göreve katılan TCG Alemdar’ın desteğiyle geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğunun saptandığını söyledi.

Başbakan, derinlik nedeniyle görüntüleme ve arama kurtarma faaliyetlerinin çok zor koşullarda yürütüldüğünü vurguladı ve robotlarla geminin çevresinde görüntüleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların seyri ve yetkililerin açıklamaları:

Ünal Üstel, ekiplerin büyük özveriyle çalıştığını, akşam saatlerine doğru çalışmaların belirli bir noktaya ulaşmasının beklendiğini ve elde edilecek bilgiler doğrultusunda kayıp yakınları ile kamuoyunun yeniden bilgilendirileceğini ifade etti. Üstel, ailelerin yaşadığı acının toplumun acısı olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Acımız büyük. Acımızın tarifi zor. Ailelerin acıları bizim acımız, onların acıları hepimizin acısı."

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da gemiye ulaşıldığını doğruladı. Erhürman, "Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" açıklamasını yaptı ve TCG Alemdar’ın TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

Kayıplar, kurtarma ve bölgeye sevk edilen unsurlar:

Girne–Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli katamaran tipi yolcu gemisi Pazar günü öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle batmıştı. Gemide bulunan 267 kişiden 239 kişi kurtarılmış, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

Türkiye, arama çalışmalarına destek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve deniz unsuru ile personel sevk etti. Gönderilen ekipman ve unsurlar arasında 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn, 1 büyük karakol gemisi ile Sualtı Taarruz Komandoları (SAT) yer aldı. Yetkililer, bulunduğu derinlik nedeniyle çalışmaların zaman alacağını ve operasyonun zorlu koşullarda devam ettiğini belirtiyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve arama-görüntüleme sonuçları, ekiplerin çalışmaları ilerledikçe yetkililer tarafından ailelere ve kamuoyuna iletilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında arama çalışmalarına katılan TCG Alemdar’ın desteğiyle batan geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi.