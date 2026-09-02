İstanbul havalimanı'na dördüncü ana pistle kapasite ve liderlik pekişiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ACI World tarafından İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde düzenlenen 8. Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi’nin resmi açılış töreninde konuştu. Toplantıya İGA CEO'su Selahattin Bilgen, ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci, Münih Havalimanı YK Başkanı ve CEO’su Jost Lammers ile 800’ü aşkın üst düzey sektör temsilcisi katıldı.

Yeni pist çalışması ve işletme hedefi:

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4’üncü ana pistinde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, pistin doğu-batı ekseninde 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu açıkladı. Uraloğlu, pistin teknik testlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasının hedeflendiğini söyledi. Bu adımın, artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun altyapıyı güçlendirerek İstanbul Havalimanı’nın liderliğini kalıcı hale getireceği vurgulandı.

Kapasite artışı ve ağ genişlemesi:

Bakan, Türkiye’nin son 24 yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla konumunu güçlendirdiğini ve ülkenin bir kavşak noktasına dönüştüğünü ifade etti. 2002’de 26 aktif havalimanı varken; pasif durumdaki 16 havalimanı yenilenip, 16 yeni havalimanı inşa edilerek sayı 58e çıkarıldı. Yapımları süren iki havalimanı ile bu yıl sonu veya önümüzdeki yıl içinde sayı 60a yükselmiş olacak. Uraloğlu, "Her sene ortalama 1,4 havalimanını daha hizmete açtık" diye konuştu.

Hava ulaştırma anlaşması yapılan ülke sayısının 81’den 175’e yükseltildiğini aktaran Uraloğlu, dış hatlarda alcance edilen noktaların genişlediğini; uluslararası uçuş ağının 133 ülkede 356 noktaya ulaştığını kaydetti. Bakan ayrıca, Türkiye’nin günlük ortalama 4 bin 400 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafiğe sahip ülkeler arasında 6’ncı sıraya yükseldiğini belirtti.

İstanbul Havalimanı'nın performansı ve rekorlar:

Uraloğlu, 2002’de toplam yolcu sayısının yaklaşık 34,5 milyon iken 2025’te bu rakamın Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılarak 247 milyona ulaştığını söyledi. Türkiye çapındaki başarı içinde İstanbul Havalimanının rolü öne çıktı; havalimanı günlük ortalama 1.665 uçuş ile Paris Charles De Gaulle, Amsterdam ve Londra Heathrow gibi merkezleri geride bırakarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı konumuna yükseldi. Küresel ölçekli 25 havalimanı arasında ise günlük ortalama 843 kalkışla dünya genelinde 6’ncı sıraya yerleşti.

Havalimanı ayrıca 16 Ağustos 2026 tarihinde 1.739 uçuş ve 290.287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşırken, 30 Ağustosta gerçekleştirilen 1.787 uçuş ile rekorunu tazeledi. İGA, ACI World Havalimanı Müşteri Deneyimi Akreditasyonu’nda en yüksek seviye olan 5 seviyeyi de yeniledi.

Yolcu deneyimi ve sürdürülebilirlik önceliği:

Bakan Uraloğlu, havalimanlarındaki yolcu deneyiminin operasyonların merkezinde olduğunu vurgulayarak; ücretsiz Wi‑Fi, su sebilleri, bebek bakım ve çocuk oyun alanları ile erişilebilirlik belgeleri gibi uygulamalarla memnuniyetin sürekli yükseltildiğini söyledi. Havalimanlarının büyük çoğunluğunun karbon akreditasyonuna sahip olduğunu belirten Uraloğlu, Serbest Rota Hava Sahası uygulamasıyla yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlandığını; yerli ve millî teknolojilerle hava seyrüsefer kapasitesinin artırıldığını ifade etti.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda üçlü bağımsız pist operasyonu uygulaması ile Avrupa’da bir ilke imza atıldığını ve ABD’nin ardından bu uygulamayı hayata geçiren ülke konumuna geçildiğini hatırlattı. Tüm bu adımların havalimanını sadece uçakların iniş-kalkış yaptığı bir nokta olmaktan çıkarıp, yolcunun zamanı, emniyeti ve konforuna yönelik bir vizyon alanı haline getirdiğini belirtti.

31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen zirvede, havalimanlarında yolcu deneyiminin geliştirilmesi, teknolojik yenilikler ve yeni nesil havalimanı hizmetleri başta olmak üzere sektörün geleceğini şekillendirecek konular kapsamlı şekilde ele alınacak.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE, ULUSLARARASI HAVALİMANLARI KONSEYİ (AİRPORTS COUNCİL INTERNATİONAL-ACI WORLD) İŞ BİRLİĞİYLE BU YIL 8'İNCİSİ DÜZENLENEN ACI WORLD HAVALİMANI DENEYİM ZİRVESİ 2026'NIN RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.