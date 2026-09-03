Batan gemide cep telefonuyle kaydetti: kurtarma anları ve yolcuların tepkisi

Batan gemide cep telefonuyle kaydedilen anlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide yolculuk yapan Mustafa Karavapur, geminin su almaya başlamasıyla yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Geminin rotası Girne'den Mersin'e olup, açıldıktan kısa süre sonra batma olayı yaşandı.

sudan ilk işaretler:

Görüntülerde yolcuların olaydan habersizce yolculuğa devam ettiği görülüyor. Kayıt sırasında Karavapur, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Deniz biraz dalgalı ama bu gemi hiçte düzgün gitmeyen bir tekne. İçerisi su almaya başladı. Limanda bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor. Aşırı şekilde sarsıntı var".

kurtarma ve yolcuların durumu:

Haberde ayrıca, alt katta yolculuk yapan Karavapur'un geminin arka kısmından başka bir botla alınarak kurtarıldığı öğrenildi.

MUSTAFA KARAVAPUR