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Vatandaş yol ortasında el işaretiyle trafiği yönlendirdi

Eskişehir Tepebaşı'nda Muttalip Caddesi'ndeki yoğun trafikte bir vatandaş yola çıkarak el işaretleriyle sürücüleri yönlendirdi; anlar görüntülendi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vatandaş yol ortasında el işaretiyle trafiği yönlendirdi

Eskişehir'de trafik yoğunluğuna vatandaş müdahalesi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, Zafer Mahallesi sınırları içinde bulunan Muttalip Caddesi üzerinde oluşan trafik yoğunluğunda bir vatandaşın araçların geçişini yönlendirmeye çalışması kameralara yansıdı.

Olayın ayrıntıları:

Yoğunluğun yaşandığı sırada yola çıkan vatandaş, sürücülere el hareketleriyle yol gösterdi. Görüntülerde kişinin iki araç arasına girip kollarıyla sürücülere yön verdiği ve trafik akışını sağlamaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Görüntüler ve gözlemler:

Anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtta müdahalenin kısa süreli olduğu, çevredeki sürücü ve yayaların durumu izlediği görülüyor. Kayıt, bölgedeki trafik yoğunluğuna karşı vatandaşın anlık girişimini belgeledi.

ESKİŞEHİR&#039;DE BİR CADDE ÜZERİNDE OLUŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞUNA VATANDAŞIN KENDİSİ MÜDAHALE EDEREK...

ESKİŞEHİR'DE BİR CADDE ÜZERİNDE OLUŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞUNA VATANDAŞIN KENDİSİ MÜDAHALE EDEREK ARAÇLARIN GEÇİŞİNİ YÖNLENDİRİP, TRAFİK AKIŞINI SAĞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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