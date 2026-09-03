Ferhat Çayırı yaylası yeniden sahnede: 1967'den sonra ilk il protokol ziyareti

Ferhat Çayırı yaylası yeniden sahnede

Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki Ferhat Çayırı Yaylası, 1967 yılından beri ilk kez bir vali ve il protokolünü ağırladı. Bölgede sağlanan güven ortamı, uzun yıllardır sınırlı kalan ulaşım ve ziyaret imkânlarını yeniden mümkün kıldı ve yayla yaşamı yeniden canlandı.

Koç Katım Şenliği'nde üreticilerle buluşma:

Vali Şefik Aygöl ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette adres, bölgenin geleneksel yaşam kültürünü yaşatan Koç Katım Şenliği oldu. Etkinlikte yaylacılar ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerle bir araya gelinerek, hem üretim koşulları hem de yerel kültür ele alındı.

Şenlik kapsamında yetiştiricilerin hazırladığı koçlar, düzenlenen Koç Güzellik Yarışmasında jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada derece elde eden yetiştiricilere ödülleri Vali Aygöl tarafından takdim edildi; ardından geleneksel koç katım törenine protokol üyeleri de eşlik etti.

Yollarda ve güvenlikte görülen değişim:

Program, Tunceli’deki güvenlik ortamının güçlenmesinin somut göstergesi olarak nitelendirildi. Uzun yıllar süren güvenlik sorunları nedeniyle ulaşımın kısıtlı kaldığı bölgelere, artık kamu görevlileri, üreticiler ve vatandaşların daha rahat erişebildiği belirtildi. Bu kapsamda il genelinde yürütülen yol çalışmaları ve yatırımlar gündeme geldi.

Vali Aygöl, üreticilerin zor koşullar altında katma değer ürettiğini vurgulayarak saha çalışmaları ve yapılan yol işlerine dikkat çekti. Konuşmasında, "Üreticilerimiz çok zor şartlarda bu memlekete katma değer katıyorlar. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız en fazla saygıyı ve hizmeti hak eden kesimdir. Şu an sadece kendi şehrimizdeki yaylalarımızda 700 binin üzerinde küçük baş hayvanımız üretim için buradalar. Yaklaşık 400 ailemiz bu hayvanları bir şekilde geçim kaynağı olarak çalışmak üzere buradalar. Yaylalarımızın hepsinde üreticilerimiz var. Bu üreticilerimiz memlekette en zor görevlerden birini yapıyorlar. Bunun farkındayız. Bizim tek bir derdimiz var. Vatandaşlarımıza daha iyi hayat şartları oluşturmak. 40 yıldır huzurumuz yoktu, şimdi huzuru yakaladık. Bu memlekette operatörlerimiz katledildi, şehit edildi. Grayderlerimiz yakıldı, kamyonlarımız yakıldı. Kamyonlarımız buraya ne için geliyordu? Operatörümüz ne için buraya geliyordu? Buraya yol yapmak için geliyordu. O yolu kime yapıyorlardı? Bu şehrin tüm ilçelerinde şu anda yol çalışması yapıyoruz. Bu memlekete bu sene 155 kilometre sıcak asfalt yol yapıyoruz. Buna 30 yıl önce başlasaydık şimdi yaylalara asfalt yol yapalım diye düşünürdük. Neden yapmayalım, bu memleket bunu hak etmiyor mu? Biz neden dağa taşa kurşun sıkarak bu paraları harcayalım? Niye evlatlarımızı kaybedelim? Annelerimiz niye ağlasın? Allah’a çok şükür bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bu milletin evlatları buna müsaade etmeyecek. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni gerekirse Ermeni’siyle bu memleketin sınırlarında yaşayan herkes birinci sınıf Türk vatandaşıdır. Bu memleketin vatandaşıdır"

Ferhat Çayırı Yaylası’ndaki program, bölgedeki huzurun ve altyapı yatırımlarının yayla yaşantısına yansımasının somut bir örneği olarak değerlendirildi. Yerel üreticiler için erişimin kolaylaşması, üretim ve kültürel etkinliklerin sürekliliğini destekleyecek bir gelişme olarak kayda geçti.

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE BULUNAN FERHAT ÇAYIRI YAYLASI, 1967 YILINDAN BU YANA İLK KEZ BİR VALİ VE İL PROTOKOLÜNÜ AĞIRLADI. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİYLE BİRLİKTE KENT GENELİNDE OLUŞAN GÜVEN ORTAMI, YILLARDIR ULAŞIMIN SINIRLI KALDIĞI YAYLALARDA DA HAYATIN YENİDEN CANLANMASININ ÖNÜNÜ AÇTI.