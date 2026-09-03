Tuzla’da belediye, hizmetleri sokakta denetliyor

Tuzla Belediyesi sahaya indi

Tuzla Belediyesi, vatandaşların taleplerini yerinde tespit etmek ve belediye hizmetlerini doğrudan gözlemlemek amacıyla geniş kapsamlı bir saha operasyonu başlattı. Projenin hedefi, sorunları vatandaşların başvurusunu beklemeden yerinde saptayarak müdahale sürelerini kısaltmak.

Saha taraması ve ekiplerin çalışma biçimi:

Saha çalışmalarını Tuzla İletişim Merkezi (TİM) bünyesinde faaliyet gösteren Tuzla’yı Dinliyorum saha ekipleri yürütüyor. Ekipler, ilçenin 17 mahallesinin tamamını sokak sokak dolaşarak hizmet ihtiyacı duyulan noktaları yerinde inceliyor. Tespit edilen aksaklıklar anında ilgili müdürlüklere aktarılıyor ve önceliklendirme yapılarak müdahale süreçleri başlatılıyor.

Başvuru beklemeden müdahale: strateji ve etkileri:

Çalışma özellikle günlük yaşamı doğrudan etkileyen ve acil müdahale gerektiren konulara odaklanıyor. Sahadan gelen bulguların hızlı şekilde ilgili birimlere iletilmesi sayesinde hızlı müdahale süreçleri devreye sokuluyor; bu da hizmet sunumunda gecikmeleri azaltmayı ve kaynakların daha etkin kullanılmasını hedefliyor.

Süreklilik ve yerel geri bildirim:

Tuzla Belediyesi, saha ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gözlem ve tarama faaliyetlerini ilçe genelinde kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi. Yerinde gözlem yaklaşımı, vatandaşlarla doğrudan temas kurarak öncelikli ihtiyaçları belirlemeye olanak tanıyor; elde edilen veriler müdahale planlarına girdi sağlayarak hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı verecek.

TUZLA BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ YERİNDE TESPİT ETMEK VE BELEDİYE HİZMETLERİNİ DOĞRUDAN GÖZLEMLEMEK AMACIYLA KAPSAMLI SAHA OPERASYONUNU BAŞLATTI.