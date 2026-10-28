Şehit Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su'ya jandarmadan okulda doğum günü sürprizi

Aydın'da anlamlı doğum günü kutlaması:

Aydın'da jandarma ekipleri, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su Sağlam'ın 11. yaş gününü unutmadı.

etkinliğin yapıldığı okul:

Eğitim gördüğü Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu'nda düzenlenen kutlamada, jandarma ekiplerinin katılımıyla Ada Su'nun 11. yaş günü özel bir sürprizle kutlandı.

jandarmanın sürprizi ve toplumsal anlamı:

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği sürpriz kutlama, şehit ailelerinin hatırlanmasına ve desteklenmesine yönelik bir yaklaşım olarak öne çıktı. Etkinlik, hem çocuğun bu özel gününü anlamlı kıldı hem de kurumun şehit yakınlarıyla dayanışma çabasını gösterdi.

AYDIN’DA ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ TOLGA SAĞLAM’IN KIZI ADA SU SAĞLAM’IN 11. YAŞ GÜNÜ, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ KIZILCAKÖY ŞEHİT İDRİS ATALAN ORTAOKULU’NDA KUTLANDI.