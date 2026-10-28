Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4328 +0,12%
Bist 11.175,65 +0,22%
Altın Gram 6.518,05 -0,16%
EUR/USD 1,1126 -0,04%
Brent Petrol 110,98 +1,43%
--°

Şehit Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su'ya jandarmadan okulda doğum günü sürprizi

Aydın'da jandarma, 2016'da Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su'nun 11. yaş gününü sürprizle kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Şehit Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su'ya jandarmadan okulda doğum günü sürprizi

Aydın'da anlamlı doğum günü kutlaması:

Aydın'da jandarma ekipleri, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su Sağlam'ın 11. yaş gününü unutmadı.

etkinliğin yapıldığı okul:

Eğitim gördüğü Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu'nda düzenlenen kutlamada, jandarma ekiplerinin katılımıyla Ada Su'nun 11. yaş günü özel bir sürprizle kutlandı.

jandarmanın sürprizi ve toplumsal anlamı:

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği sürpriz kutlama, şehit ailelerinin hatırlanmasına ve desteklenmesine yönelik bir yaklaşım olarak öne çıktı. Etkinlik, hem çocuğun bu özel gününü anlamlı kıldı hem de kurumun şehit yakınlarıyla dayanışma çabasını gösterdi.

AYDIN’DA ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ TOLGA SAĞLAM’IN KIZI ADA SU SAĞLAM’IN 11. YAŞ GÜNÜ, JANDARMA...

AYDIN’DA ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ TOLGA SAĞLAM’IN KIZI ADA SU SAĞLAM’IN 11. YAŞ GÜNÜ, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ KIZILCAKÖY ŞEHİT İDRİS ATALAN ORTAOKULU’NDA KUTLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bulanık'ta 200 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü
images

Kayseri valisi Çiçek cumhuriyet değerleriyle ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşı...
images

alzheimer bakımında aile önlemleri ve bakıcının korunması
images

Alanya'da geleneksel medya ödüllerinde 12 eser seçildi, İHA muhabiri jüri özel ö...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fatsa'da gece çarpışması: motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi, sürücü gözaltına alındı

Bulanık'ta 200 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

Ordu'da 25 yıllık ulaşım sorunu asfaltla çözülüyor

Kayseri valisi Çiçek cumhuriyet değerleriyle ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı