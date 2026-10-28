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Kış yorgunluğunu d vitamini eksikliği ve mevsimsel depresyondan ayırmanın yolları

Kışta artan halsizlik, uyku ve enerji düşüklüğü sıradan olmayabilir; iki haftayı aşan şikâyetler d vitamini eksikliği veya mevsimsel depresyon belirtisi olabilir.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kış yorgunluğunu d vitamini eksikliği ve mevsimsel depresyondan ayırmanın yolları

Kışta artan yorgunluğun arkasındaki olası nedenler

Günlerin kısalması ve güneş ışığının azalmasıyla birlikte pek çok kişi kış aylarında daha yorgun, uykulu ve isteksiz hissediyor. Bu yakınmaların bir kısmı doğrudan mevsime bağlı geçici adaptasyon olsa da, bazı durumlarda altında yatan sağlık sorunlarının araştırılması gerekiyor. Medicana Çamlıca Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sinan Tanyolaç bu dönemde görülen fiziksel ve ruhsal değişimlerin ayırt edilmesine ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Gün ışığının azalması biyolojik ritmi nasıl etkiler:

Gün ışığı, melatonin ve serotonin gibi sistemleri etkileyerek uyku-uyanıklık döngüsünü ve ruh halini düzenler. Kışın ışık eksikliği bazı kişilerde sabahları yataktan kalkmakta zorluk, gün içinde sürekli yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve artan uyku isteği gibi belirtileri öne çıkarır. Ancak bu belirtilerin hepsini otomatik olarak yalnızca mevsimsel değişime bağlamak doğru değil; uzun süreli, yaşamı etkileyen yakınmaların altında farklı nedenler olabilir ve değerlendirme gerektirir.

Mevsimsel depresyonun fiziksel belirtileri nelerdir:

Mevsimsel depresyon genellikle sonbahar ve kış aylarında başlayıp bahar ve yazda hafifleyen bir tablo sunar. Bu durumda sadece mutsuzluk değil, normalden fazla uyuma, dinlenmiş hissetmeme, sürekli enerji düşüklüğü, dikkat problemi ve özellikle tatlı/karbonhidratlı gıdalara yönelme gibi fiziksel belirtiler de görülebilir. İştah artışı ve buna bağlı kilo alımı da eşlik edebilir. Önemli olan belirtilerin ne kadar sürdüğü ve kişinin sosyal, mesleki yaşamını ne ölçüde etkilediğidir; iki haftadan uzun süren veya işlevselliği bozan yakınmalarda profesyonel yardım alınmalıdır.

D vitamini eksikliği kas ve ruh sağlığını nasıl etkiler:

Kış aylarında ciltte D vitamini sentezi azalabilir; bunun sonucu bazı kişilerde kas güçsüzlüğü, kas ve kemik ağrıları gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Doç. Dr. Sinan Tanyolaç, D vitamininin kalsiyum-fosfor dengesinin düzenlenmesinde ve kas fonksiyonlarının sürdürülmesinde önemli rol oynadığını hatırlatıyor. Bilimsel çalışmalar D vitamini düzeyleri ile depresif belirtiler arasında ilişki gösterse de, bu durumun D vitamini eksikliğinin doğrudan depresyona yol açtığı anlamına gelmediğine dikkat çekiliyor. Dolayısıyla D vitamini eksikliği ile mevsimsel depresyonu aynı klinik tablo olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Özetle, halsizlik tek başına D vitamini eksikliğinin kanıtı değildir; benzer yakınmaların farklı nedenleri olabilir ve ayrıntılı değerlendirme önemlidir.

Bilinçsiz takviyeden kaçınma ve tetkik önerileri:

D vitamini takviyelerinin kontrolsüz kullanımı sağlık riski oluşturabilir. Uzun süre ve yüksek dozda alınan D vitamini kandaki kalsiyum düzeyini yükselterek böbrek taşı ve böbrek fonksiyon bozukluğu gibi sorunlara yol açabilir. Her bireyin ihtiyacı farklıdır; yaş, mevcut hastalıklar ve kullanılan ilaçlar göz önünde bulundurularak takviye gereksinimi hekim tarafından belirlenmelidir. Ayrıca, herhangi bir şikâyeti olmayan sağlıklı kişilerin topluca rutin D vitamini testi yaptırması gerekli değildir; risk taşıyan kişiler hedeflenerek değerlendirilmelidir.

Günlük yaşamda uygulanabilecek pratik önlemler:

Kış yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabilecek yaklaşım başlıkları şöyle özetlenebilir: gündüz mümkün olduğunca gün ışığından yararlanmak, açık havada yürüyüş yapmak, düzenli fiziksel aktiviteyi sürdürmek ve uyku saatlerini olabildiğince sabit tutmak. Beslenmede yağlı balıklar ve yumurta sarısı gibi D vitamini içeren öğelere yer verilebilir. Ayrıca sosyal ilişkilerin korunması ve kişinin kendini iyi hissettiren aktivitelere zaman ayırması ruhsal iyilik halini destekler. Bu öneriler genel destek sağlar; ancak iki haftadan uzun süren düşük ruh hâli, belirgin isteksizlik veya yaşamı olumsuz etkileyen yorgunluk durumlarında sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir.

Sonuç olarak, kış aylarında artan halsizlik ve isteksizlik sıklıkla mevsime bağlıyken, uzun süren ve günlük yaşamı bozan belirtiler D vitamini eksikliği, mevsimsel depresyon veya başka bir sağlık sorununun habercisi olabilir; bu tür durumlarda uzman değerlendirmesi gereklidir.

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. SİNAN TANYOLAÇ,

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. SİNAN TANYOLAÇ,

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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