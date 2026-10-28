Dolar 49,8345 +0,11%
Euro 55,4352 +0,13%
Bist 11.160,01 +0,08%
Altın Gram 6.511,56 -0,26%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 111,13 +1,57%
--°

Öğrenciler çiftlikte doğa, spor ve kültürle bağımlılığa karşı bilinçlendi

Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencileri, Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle Köprücü at çiftliğinde bağımlılığa karşı bilinçlendirildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Öğrenciler çiftlikte doğa, spor ve kültürle bağımlılığa karşı bilinçlendi

Çiftlikte eğitim ve deneyim

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencileri Köprücü at çiftliğinde bir araya geldi. Programın amacı, gençlere bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık kazandırmak ve onları sosyal medya gibi olası bağımlılık kaynaklarından uzaklaştırarak doğa ve sporla iç içe zaman geçirmeye teşvik etmekti.

Uygulamalı atlı spor ve okçuluk deneyimi:

Etkinlik kapsamında öğrenciler önce doğa yürüyüşüne katıldı; çevreyi gözlemleyip köy yaşamı hakkında bilgilendirildiler. Çiftlikte ayrıca geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı ve katılımcılar ok atma imkânı buldu. Öğrenciler, atlı sporlar hakkında temel bilgiler alırken atlara binme deneyimi yaşayarak hem denge hem de dikkat gerektiren etkinlikleri uygulamalı olarak deneyimledi.

Bağımlılıkla mücadele ve hedefler:

Program içinde düzenlenen söyleşide bağımlılığın türleri, risk faktörleri ve korunma yolları üzerinde duruldu. Organizasyonun hedefi, gençlerin sağlıklı sosyal alışkanlıklar geliştirmesi, kültürel değerleri tanıması ve spor ile doğanın sunduğu alternatiflere yönelmesi olarak açıklandı. Etkinlik, öğrencilere yapılan ikramlarla sona erdi ve katılımcılarda doğa, spor ve kültür odaklı bir farkındalık oluşturmak için adım atılmış oldu.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLER ÇİFTLİKTE BAĞIMLILIĞA KARŞI BİLİNÇLENDİRİLDİ

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLER ÇİFTLİKTE BAĞIMLILIĞA KARŞI BİLİNÇLENDİRİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bulanık'ta 200 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü
images

Kayseri valisi Çiçek cumhuriyet değerleriyle ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşı...
images

alzheimer bakımında aile önlemleri ve bakıcının korunması
images

Alanya'da geleneksel medya ödüllerinde 12 eser seçildi, İHA muhabiri jüri özel ö...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soma’da ana arter yenilendi: toz ve çamura veda

Jandarma 32 ildeki operasyonda 560 kilogram uyuşturucu ve 435 bin 553 hap ele geçirdi

Giriş kapısının camı kırıldı, alkollü kişi ağır yaralandı

alzheimer bakımında aile önlemleri ve bakıcının korunması

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı