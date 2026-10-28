Öğrenciler çiftlikte doğa, spor ve kültürle bağımlılığa karşı bilinçlendi

Çiftlikte eğitim ve deneyim

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencileri Köprücü at çiftliğinde bir araya geldi. Programın amacı, gençlere bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık kazandırmak ve onları sosyal medya gibi olası bağımlılık kaynaklarından uzaklaştırarak doğa ve sporla iç içe zaman geçirmeye teşvik etmekti.

Uygulamalı atlı spor ve okçuluk deneyimi:

Etkinlik kapsamında öğrenciler önce doğa yürüyüşüne katıldı; çevreyi gözlemleyip köy yaşamı hakkında bilgilendirildiler. Çiftlikte ayrıca geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı ve katılımcılar ok atma imkânı buldu. Öğrenciler, atlı sporlar hakkında temel bilgiler alırken atlara binme deneyimi yaşayarak hem denge hem de dikkat gerektiren etkinlikleri uygulamalı olarak deneyimledi.

Bağımlılıkla mücadele ve hedefler:

Program içinde düzenlenen söyleşide bağımlılığın türleri, risk faktörleri ve korunma yolları üzerinde duruldu. Organizasyonun hedefi, gençlerin sağlıklı sosyal alışkanlıklar geliştirmesi, kültürel değerleri tanıması ve spor ile doğanın sunduğu alternatiflere yönelmesi olarak açıklandı. Etkinlik, öğrencilere yapılan ikramlarla sona erdi ve katılımcılarda doğa, spor ve kültür odaklı bir farkındalık oluşturmak için adım atılmış oldu.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLER ÇİFTLİKTE BAĞIMLILIĞA KARŞI BİLİNÇLENDİRİLDİ