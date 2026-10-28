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Cumhuriyete sanatla selam: Anadolu Üniversitesi GSF'de öğretim elemanları sergisi

Anadolu Üniversitesi GSF'nin Faruk Atalayer Sergi Salonu'nda açılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 6 Kasım 2026'ya kadar ziyaret edilebilir.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyete sanatla selam: Anadolu Üniversitesi GSF'de öğretim elemanları sergisi

GSF'de 29 Ekim özelinde karma sergi açıldı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Karma Sergisi" sanatseverlere kapılarını açtı. GSF Faruk Atalayer Sergi Salonunda gerçekleşen açılışa akademik kadro ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılışta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman ile öğretim elemanları ve öğrenciler hazır bulundu. Rektör Adıgüzel, farklı sanatçıların eserlerini bir arada görmenin önemine vurgu yaptı ve sergiye katkı sunan akademisyenlere teşekkür etti.

Rektörün ifadeleri şöyle: "Cumhuriyetimizin 103. yılını herkes kendi yetenekleri, görgüsü, bilgisi dahilinde kutluyor. Güzel sanatlara yakışan da Cumhuriyetin 103. yılını böyle bir sanat sergisiyle kutlamaktı. Dolayısıyla bu sergi fikrini düşünen, uygulayan, eseriyle katkı sunan tüm hocalarımıza, akademisyenlere böyle bir sergiyle Cumhuriyetin 103. yılını andıkları için teşekkür ediyorum. Eserleri izleyen, okuyan, ondan anlamaya çalışan kişiler olan bizler için de bu kadar farklı sanatçının eserini bir arada görmek büyük bir şans oldu."

Akademik bakış: sanat, özgür düşünce ve cumhuriyet:

GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman, serginin Cumhuriyetin 103. yılı bağlamında taşıdığı anlamı ve fakültenin sanatsal üretim zenginliğini değerlendirdi. Dekan Kahraman'ın sözleri, serginin yalnızca estetik bir buluşma değil aynı zamanda fikirlerin ve özgün yorumların paylaşım alanı olduğunu öne çıkardı.

Kahraman'ın ifadeleri şöyle: "Sanat alanına açtığımız yolu düşündüğümüzde sanatın sadece eser üretmekten ibaret olmadığını da görmekteyiz. Sanat, özgür düşüncenin, kişisel ifadenin, toplumun kendini yeniden yorumlama alanıdır. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği değer de bu açıdan bizim için her daim çok kıymetli ve önemli. Sergiye baktığımızda buradaki her çalışmada hocalarımızın dünya ile kurduğu ilişkiyi de görmekteyiz. Bunu da Fakültemizin sanatsal ve fikri düşünce zenginliğinin de bir göstergesi olarak görüyoruz."

Sergideki eserler farklı disiplin ve anlatım biçimlerini bir araya getiriyor; ziyaretçilere akademik üretimin çeşitliliğini gözlemleme fırsatı sunuyor. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Karma Sergisi", 6 Kasım 2026 tarihine kadar Anadolu Üniversitesi GSF Faruk Atalayer Sergi Salonunda ziyaret edilebilir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (GSF) TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;29 EKİM CUMHURİYET...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (GSF) TARAFINDAN DÜZENLENEN "29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİSİ" SANATSEVERLERE KAPILARINI AÇTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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