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Martı yeni dönemi açıyor: RoboMartı ile sürücüsüz paylaşım yolculuğu

Oğuz Alper Öktem, yapay zekâ, lidar ve radarla donatılmış RoboMartı’yı tanıttı; hedef sürücüsüz ve paylaşımlı şehir içi ulaşımı Türkiye'ye taşımak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Martı yeni dönemi açıyor: RoboMartı ile sürücüsüz paylaşım yolculuğu

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, yapay zekâ destekli yeni projesi RoboMartıyı tanıtarak Türkiye'de sürücüsüz ulaşım tartışmalarını gündeme taşıdı. Proje, paylaşımlı yolculuk modeliyle birleşen otonom araç teknolojisini şehir içi ulaşımda uygulanabilir hâle getirmeyi amaçlıyor.

direksiyonda insan yok, kontrol yapay zekada:

RoboMartı, yüksek çözünürlüklü kameralar ile birlikte lidar ve radar sensörleri sayesinde çevresini 360 derece algılayabiliyor. Sistem; trafik ışıklarını, yayaları, diğer araçları ve yol koşullarını analiz ederek otonom sürüş kararları alacak biçimde tasarlandı. Martı'nın paylaşımlı ulaşım altyapısıyla entegre edilecek araçlarda, yapay zekânın karar verme süreçleri ve güvenlik protokolleri ön plana çıkarıldı.

dünya yarışında yer alma ve hedeflenen dönüşüm:

ABD ve Çin başta olmak üzere küresel teknoloji liderlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarla sürdürdüğü otonom sürüş yarışının ardından, Öktem'in RoboMartı hamlesi Türkiye'de benzer bir teknolojik adımın atıldığını gösteriyor. Martı, sürücüsüz araçları paylaşımlı yolculuk modeliyle birleştirerek şehir içi ulaşımda davranış ve altyapı dönüşümü hedefliyor; bu, hem trafik yönetimi hem de paylaşım ekonomisi açısından önemli bir değişim potansiyeli barındırıyor.

Oğuz Alper Öktem projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "RoboMartı ile Türkiye’de sürücüsüz ulaşımın geleceğine ilk adımı attık. Hedefimiz, yapay zeka ile çalışan sürücüsüz araçları paylaşımlı yolculukla buluşturarak ulaşımda yeni bir dönem başlatmak. Test sürüşlerinin başarıyla tamamlanması, teknolojimizin geldiği noktayı ve Martı’nın bu alandaki öncülüğünü ortaya koyuyor. Türkiye’de ulaşımın geleceğini şekillendirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Tanıtım, test sürüşlerinin başarıyla tamamlandığı bilgisini verirken, uygulamanın kademeli yaygınlaştırılması ve düzenleyici çerçevede oluşacak gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Martı'nın RoboMartı girişimi, sürücüsüz teknolojilerin şehir içi paylaşımlı ulaşımda nasıl entegre edilebileceğine ilişkin somut bir örnek sunuyor ve sektörde yeni bir tartışma alanı açıyor.

MARTI&#039;NIN KURUCUSU OĞUZ ALPER ÖKTEM, DÜNYANIN TEKNOLOJİ DEVLERİNİN MİLYARLARCA DOLARLIK...

MARTI'NIN KURUCUSU OĞUZ ALPER ÖKTEM, DÜNYANIN TEKNOLOJİ DEVLERİNİN MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIMLARLA GELİŞTİRDİĞİ SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TEKNOLOJİSİNİ ROBOMARTI İLE TÜRKİYE'YE TAŞIDI. DİREKSİYON BAŞINDA KİMSENİN OLMADIĞI, YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAÇLARLA YOLCULUK FİKRİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATAN ÖKTEM, ULAŞIM SEKTÖRÜNDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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