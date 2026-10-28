Başkan Çerçioğlu'nu ağırladı: Aydın esnaf ve sanatkarlar odaları birliği ziyareti

ziyaretin ayrıntıları:

İl protokolü düzeyinde gerçekleşen görüşmede Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlunu, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile birlik yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Ziyaret, karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde geçti.

Delegasyon, toplantıda Çerçioğlu'nun Aydın'da yürüttüğü çalışmaları takdir ettiklerini iletti ve başarı dileklerini sundu. Çerçioğlu ise kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, esnaf kesimiyle kurulan diyaloğun önemine vurgu yaptı.

mesaj ve takdir:

Ziyaret sırasında öne çıkan unsur, belediye ile esnaf örgütü arasındaki karşılıklı takdir ve iletişimin sürdürülebilirliğine verilen önimdi. Muhammet Ali Künkcü ve yönetim kurulu üyelerinin tebrikleri, yerel yönetimin çalışmalarına yönelik olumlu bir değerlendirme niteliği taşıdı.

Çerçioğlu'nun teşekkürleri ise, esnafla birlikte sürdürülmesi beklenen işbirliğinin ve iletişim kanallarının açık tutulacağı mesajını taşıdı.

esnaf-yerel yönetim ilişkisinin önemi:

Bu tür nezaket ziyaretleri, yerel hizmetlerin etkililiğini artırmak ve sahadan gelen geri bildirimleri doğrudan almak açısından işlevsel oluyor. Esnaf odalarının temsilcileriyle yapılan görüşmeler, uygulamaların yerinde değerlendirilmesine ve önceliklerin ortaklaşa belirlenmesine katkı sağlar.

Görüşme, hem tebrik hem de teşekkür düzeyinde kalarak, kent yönetimi ile esnaf kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde olumlu bir zeminin teyidi niteliğindeydi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA, AYDIN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.