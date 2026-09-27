Batman çayında kaybolan 14 yaşındaki tuba dursunun cansız bedenine ulaşıldı

Olayın ayrıntıları:

Batman merkeze yakın Batman Çayı yatağında dün meydana gelen olayda, su kenarında bulunan iki kız çocuğundan biri olan 14 yaşındaki Tuba Dursun, dengesini kaybederek çaya düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu ve çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Arama ve müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi dalgıçları, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çay kenarında güvenlik önlemi alırken, ekipler gün boyu su altında ve yüzeyde kapsamlı bir arama yürüttü.

Arama çalışmaları sırasında dalgıçlar ve karadan çalışan ekipler birbirleriyle koordineli hareket ederek olası yönlere filtre uygulanması ve akıntı yönünün değerlendirilmesi gibi yöntemleri kullandı.

Buluntu, kaldırma ve soruşturma:

Bu sabah devam eden aramalarda, Tuba Dursun’un cansız bedenine suya düştüğü yerin birkaç metre ilerisinde ulaşıldı. Cenaze otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri ve olayın kesin nedeni yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından netleştirilecek.

Yakınları ve çevredeki kişiler olayın şokunu yaşarken, arama çalışmalarına katılan ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki koordinasyon yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın parçaları olarak aktarılıyor.

BATMAN ÇAYI’NA DÜŞEREK AKINTIYA KAPILAN 14 YAŞINDAKİ TUBA DURSUN’UN CANSIZ BEDENİ, BU SABAH SUYA DÜŞTÜĞÜ YERİN BİRKAÇ METRE İLERİSİNDE BULUNDU.