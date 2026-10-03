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Kırıkhan-Reyhanlı yolunda çarpışma: 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan-Reyhanlı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere beş kişi yaralandı; ekipler yaralıları kurtarıp hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkhan-Reyhanlı yolunda çarpışma: 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Kaza ve olay yerindeki müdahale:

Hatay'ın Kırıkhan-Reyhanlı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, bölgeyi alarma geçirdi. İhbar üzerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada toplam 5 kişi yaralanırken, yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtararak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis incelemesi ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği güzergahta güvenlik önlemleri alıp trafik akışını kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekipler kazanın nedenine ilişkin inceleme yapıyor.

Yetkililer, yaralıların tedavi sürecine ilişkin bilgiler paylaşırken, bölge sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kazanın kesin nedeni polis araştırmasının ardından netleşecek.

HATAY&#039;DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA 3’Ü AĞIR 5 KİŞİ...

HATAY'DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA 3’Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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