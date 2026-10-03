Serik'te galeride benzin döküp 6 aracı ateşe veren şüpheli teslim oldu

Galeride kundaklama: altı araç kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeride meydana gelen yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi. Olay, Yenimahalle mevkisi D-400 karayolu üzerindeki iş yerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın seyri ve müdahale:

İş yerine elinde benzin bidonuyla gelen S.K., güvenlik kamerası kayıtlarına göre araçların üzerine benzin döktükten sonra onları ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi daha geniş çaplı bir felaketi önlerken, yangın sonucu galerideki 6 aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kundaklama anı galerinin güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlarda şüphelinin bidondan benzin döküp araçları ateşe verdiği görülüyor. Olayın ardından S.K., Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken savcılık ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Yetkililer, yangına ilişkin teknik inceleme ve delil toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından konuyla ilgili hukuki süreç hakkında bilgi vereceklerini açıkladı.

TALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE BİR OTO GALERİDEKİ 6 ARACIN BENZİN DÖKÜLEREK KUNDAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI. OLAYIN ARDINDAN ŞÜPHELİ S.K., EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU.