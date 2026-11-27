Kaza yerinde ilk bilgiler:

Batman-Diyarbakır kara yolunun Diktepe köyü mevkiinde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen iki açık kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazadan etkilenenlerden 1 kişi hafif yaralandı; olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale etti ve kişiyi tedbir amacıyla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı ve bölgedeki trafik akışı kazaya ilişkin çalışmalara bağlı olarak düzenlendi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi; olayla ilgili daha fazla bilgi yetkili mercilerce paylaşılacak.

BATMAN-DİYARBAKIR KARA YOLUNDA İKİ AÇIK KASA KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.