operasyonun ayrıntıları:

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Kasım'da düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

sosyal medya içeriklerine ilişkin iddialar:

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının gençleri suç işlemeye yönlendirdiği, suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirdiği yönünde tespitler olduğunu bildirdi. Konu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.

BATMAN’DA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA GENÇLERİ SUÇ İŞLEMEYE YÖNLENDİRDİĞİ, SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE SİLAH KULLANIMINA ÖZENDİRDİĞİ BELİRLENEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.