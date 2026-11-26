Batman'da 11 yıllık aranın ardından çocuklar bilimle atölyede buluştu

Batman'da 11 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimi tarafından organize edildi. Etkinlik üç gün boyunca sürecek ve öğrenciler, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri uygulamalı atölyeler aracılığıyla deneyimleme imkânı bulacak.

Atölye yapısı ve katılım:

Şenlik kapsamında toplam 21 yüz yüze atölye ve 5 çevrim içi atölye planlandı. Organizasyonun hedefi, Batman'daki okullardan gelecek yaklaşık 10 bin öğrencinin üç gün boyunca atölyeleri ziyaret ederek bilimsel uygulamaları doğrudan görmesi ve deneyimlemesi. Atölye düzenlemeleri, katılımcıların etkileşimle öğrenmesini sağlayacak şekilde tasarlandı ve teknolojinin uygulamalı örnekleri öncelikli konular arasında yer alıyor.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, projenin il ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek atölyelerin çocukların bizzat yaparak öğrenebileceği biçimde planlandığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ciğer, şenliğin üç gün süreceğini, teknoloji ve dijital sektördeki gelişmelerin bu süreçte öğrencilerle paylaşılacağını vurguladı.

Batman İl AR-GE Koordinatörü Emre Arslan ise etkinliği uzun yıllar sonra yeniden gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Arslan, TÜBİTAK'ın ülke için değerli bir kurum olduğunu, Batman'ın TÜBİTAK projelerine uzun yıllardır katkı verdiğini ve 4007 serisindeki projeleri yeniden hayata geçirmek istediklerini söyledi. Atölyelerde öğrencilerin bilimin getirdiği yenilikleri öğrenme olanağı bulacağına dikkat çekti.

Organizasyon, uygulamalı öğrenme yaklaşımıyla öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı hedefliyor. Üç günlük program süresince gerçekleşecek atölye çalışmaları, katılımcılara güncel teknolojilerin pratik örneklerini görme ve deneme fırsatı sunacak.

Batman'da 11 yıl aradan sonra bilim şenliği düzenlendi