Elazığ'da minik ziyaretçiler

Elazığ’da anaokulu öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, müzede sergilenen farklı balık türlerini inceledi ve akvaryum ünitesindeki canlıları yakından gözlemleme imkânı buldu.

gözlem ve eğitim:

Ziyaret sırasında çocuklara balık türleri ve sucul canlıların yaşamı hakkında bilgiler verildi. Eğitim içerikli anlatımlar, miniklerin su altı dünyasını tanımasına ve canlıların yaşam döngülerini basit bir dille kavramasına olanak sağladı.

farkındalık yaratma hedefi:

Öğrencilerin hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadığı ziyaretle, su ürünleri ve sucul yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Etkinlik, çocukların doğa ve canlılara ilgi duymalarını teşvik etmeyi amaçladı.

Program, hem gözlem hem de bilgilendirme unsurlarını bir araya getirerek küçük yaştaki katılımcılar için uygulamalı öğrenme fırsatı sundu.

ELAZIĞ’DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ BALIK TÜRLERİNİ İNCELEDİ