Dolar 50,1526 +0,06%
Euro 55,9629 -0,38%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.560,87 -1,08%
EUR/USD 1,1157 -0,55%
Brent Petrol 97,65 -0,65%
--°

Batman'da Cudi Mahallesi'nde trafik kazası: yan yatan kamyonetten 1 yaralı

Batman Cudi Mahallesi'nde minibüsle çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı; sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, yaralı hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 18:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman'da Cudi Mahallesi'nde trafik kazası: yan yatan kamyonetten 1 yaralı

Olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen kamyonet ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola yan yattı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonucu yaralı sevk edildi. Kazayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

Bu tür kazalarda ilk müdahale ve hızlı sevkin önemi bir kez daha ortaya çıktı; trafik güvenliği ve dikkat, benzer olayların önlenmesinde belirleyici rol oynuyor.

BATMAN’DA SAĞANAK SIRASINDA MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN KAMYONET YAN YATTI. KAZADA 1 KİŞİ...

BATMAN’DA SAĞANAK SIRASINDA MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN KAMYONET YAN YATTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya'da sokağın ortasında çıkan kavgada genç ağır yaralandı
images

İnternetten organize dolandırıcılık ağı çökertildi: 11 tutuklu
images

Bafra'da alevlenen elektrik telleri trafikte paniğe neden oldu
images

Hayrabolu'da emniyet güçleri sahada: huzur ve güvene yönelik yoğun denetim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Enerjide bağımsızlık hedefiyle Mersin'den net mesaj

Ülker 95,7 milyar TL ciroyla bölgesel güç ve yenilik vurgusu yaptı

Konya'da sokağın ortasında çıkan kavgada genç ağır yaralandı

İnternetten organize dolandırıcılık ağı çökertildi: 11 tutuklu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi