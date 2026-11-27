Afyonkarahisar'da yağmur sonrası renk cümbüşü:

Afyonkarahisar’da hafta içi etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, kentin simgesi Karahisar Kalesi ile birlikte izleyenlere nadir bir seyir sundu. Kale üzerinde beliren canlı renkler ve yağmur sonrası parlayan kent dokusu, fotoğraf karelerine yansıdı.

Görüntüleri kaydeden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedilen görüntülerde, gökkuşağının kalenin siluetiyle oluşturduğu kompozisyon dikkat çekti. Yılmaz’ın kareleri, yağmurdan sonra doğanın sunduğu görsel zenginliği gözler önüne serdi.

İzlenimler ve atmosfer:

Yağmur sonrası beliren gökkuşağı, izleyenleri mest eden bir renk cümbüşü yarattı. Kent sakinleri ve fotoğraf meraklıları, kalenin etrafında oluşan bu kısa süreli doğa gösterisini izlemek için alanlara akın etti; görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

Karahisar Kalesi ve gökkuşağı mest eden manzara oluşturdu