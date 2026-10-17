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Battalgazi Belediyespor yerel ağırlıklı kadrosunu açıkladı

Battalgazi Belediyespor, PGL 3. Grup için 24 kişilik kadrosunu açıkladı; 16 futbolcu Malatyalı. Yarın saat 13.00'te Dersimspor ile sezona başlayacak.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Battalgazi Belediyespor yerel ağırlıklı kadrosunu açıkladı

yeni sezon kadrosu:

Battalgazi Belediyespor, 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta mücadele edecek kadrosunu kamuoyuyla paylaştı. Lisans işlemleri tamamlanan 24 futbolcunun 16'sı Malatyalı isimlerden oluşuyor. Kulüp, Malatya'yı PGL'de Hekimhan Futbol Spor Kulübü ile birlikte temsil edecek.

takımın yerel ağırlığı:

Battalgazi temsilcisi, kadro planlamasında yerel oyunculara öncelik vererek kentteki futbol potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, hem altyapıdan yetişen oyunculara süre imkânı sağlama hem de taraftarla bağ kurma açısından önem taşıyor. Yönetim ve teknik ekip, yeni sezonda hem sportif başarı hem de genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

kadrodaki futbolcular:

Battalgazi Belediyespor'un 2026-2027 sezonu kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Furkan Pekşen, Abdulkadir Yıldırım, Arda Buharaloğlu, Berat Kaya, Bilal Barman, Burak Sürmeli, Cihat Herdili, Erhan Açıkgöz, Eymen Avcı, Furkan Yiğit, Fatih Gürden, Hasan Aslan, Mehmet Taştan, Ozan Sogancıoğlu, Mert Berat Yaşar, Ramazan Okatan, Utku Öztürk, Taner Türk, Erşan Yasa, Bünyamin Işık, Baran Deniz Aris, Eren Oğuz, Mustafa Karasoy ve Eyüp Şimşek.

belediyenin katkıları:

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın öncülüğünde ilçede amatör spor ve sporcuya destek çalışmaları sürüyor. Belediye, kulübün altyapı ve faaliyetlerini destekleyerek gençlerin sporla buluşmasına ve yetenekli oyuncuların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kadroda yerel oyuncuların yoğunluğu, belediyenin bu politikalarının somut bir yansıması olarak yorumlanıyor.

ilk maç ve çağrı:

Sezonun açılış maçında Battalgazi Belediyespor yarın Dersimspor'u Battalgazi İlçe Stadı'nda saat 13.00'te konuk edecek. Kulüp Başkanı Tayfun Güngör, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a verilen destekler için teşekkür ederken, taraftarları takıma destek olmaya davet etti. Yönetim, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESPOR YENİ SEZON KADROSUNU AÇIKLADI

BATTALGAZİ BELEDİYESPOR YENİ SEZON KADROSUNU AÇIKLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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