Bernd Storck: takımımın performansından gururluyum

storck'ın maç sonu değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, oyuncularıyla gurur duyduğunu vurguladı. Storck, maç bitiminde tüm futbolcularıyla görüştüğünü belirterek, 'Söylediğim şey şuydu, 'sizinle gurur duyuyorum'. Bu maçla ilgili gururlu olduğumu söyleyebilirim çünkü gerçekten takımım iyi bir maç çıkardı' ifadelerini kullandı.

taktiklerin uygulanışı ve maçın görünümü:

Storck, bir haftadır takımıyla maça hazırlık yaptıklarını; ofansif ve defansif antrenmanlarla futbolculara ne yapmaları gerektiğini çok net aktardığını söyledi. Teknik adam, 'tüm söylediklerimi harfiyen yerine getirdiler, çok iyi yaptılar' diyerek takımın talimatları eksiksiz uyguladığına dikkat çekti. Ayrıca Galatasaray gibi kaliteli bir takıma karşı çok az şans verdiklerini düşündüğünü belirtti ve yaratılan pozisyonların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

sonuç ve gelecek için mesaj:

Storck, maçın sanki 'ilk golü atanın kazanacağı' bir mücadele olduğunu, eğer kendilerinin golü bulduğunu düşünse maçın farklı sonuçlanabileceğini söyledi. Son dakikada yenilen golün maçın gidişatını olumsuz etkilediğini kabul etti ancak oyuncularına moral aşılamayı tercih etti: 'Başlarını yukarıya kaldırmalarını, başlarını öne eğmemeleri gerektiğini söyledim. Devam etmek durumundayız.' Storck, yaşanan hayal kırıklığına rağmen gösterilen performansın üzerine koymaları gerektiğini vurguladı.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK, GALATASARAY MÜSABAKASININ ARDINDAN, "MAÇ BİTİMİNDE TÜM FUTBOLCULARIMLA GÖRÜŞTÜM VE KONUŞTUM. SÖYLEDİĞİM ŞEY ŞUYDU, ‘SİZİNLE GURUR DUYUYORUM’. BU MAÇLA İLGİLİ GURURLU OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM ÇÜNKÜ GERÇEKTEN TAKIMIM İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI" DEDİ.