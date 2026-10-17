İlhan Palut: üretimdeki tıkanma mağlubiyeti beraberinde getirdi

maçın özeti

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı ve müsabakayı 1-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü İlhan Palut maçın genel gidişatı ve taktiksel değerlendirmeleri hakkında konuştu.

oyun planı ve üretim sorunu:

Palut, rakibin sahasında agresif ve coşkulu bir oyun ortaya koyduğunu ancak öncelikli hedeflerinin bu baskıyı düşürmek, oyunda dengeyi sağlamak ve üçüncü bölge etkinliğiyle oyunu lehlerine çevirmek olduğunu söyledi. "Özellikle 70. dakikaya kadar rakibimiz pozisyon bulamadı," diyen Palut, buna rağmen kendi takımı için sorun olduğunu vurguladı: "Üretmekte zorlanıyoruz."

Palut, 70. dakikadan sonra kaybedilen topların tehlike yarattığını, Orban ve Krasniqi ile yakalanan atakların gol olabileceğini ama asıl can sıkıcı olanın iki oyuncuyla sıkıştırdıkları ortamda yalnızca Diagne’nin olduğu pozisyonda yenen kötü gol olduğunu anlattı. Kalan sürede takımdaki yüklenmelerin ofansif telafiyi sağlamadığını belirtti.

hakem, oyuncu değişiklikleri ve sorumluluk:

Teknik direktör, yapılan oyuncu değişikliklerinin beklenen ofansif katkıyı getirmediğini kaydetti. Ayrıca korner kullanımı öncesinde dönüp golü yediklerini belirterek hakemin bazı kararlarına tepki gösterdi: "Hakemin dikkatsizliği vardı, bir tık ötesinde saçmalaması vardı," dedi fakat bu mağlubiyeti tamamen hakemlik nedeniyle görmediğini de ekledi. Palut, takımın genel performansının da beklentilerinin altında olduğunu kabul ederek "Bu takımın teknik direktörüyüm, yansımasının sorumlusu benim." ifadelerini kullandı.

Palut sözlerini, Amedspor’un iç saha performansını tebrik ederek tamamladı ve maçın futbolun farklı yönlerinden bir örnek olduğunu belirtti. Takımın oyunu büyük bölümde istedikleri biçimde götürdüğünü, psikolojik olarak baskı altında kalmadıklarını ancak üretim sorununu çözmeden benzer sonuçlarla karşılaşabileceklerini vurguladı.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT