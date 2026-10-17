Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

İlhan Palut: üretimdeki tıkanma mağlubiyeti beraberinde getirdi

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, Amed maçında gol sonrası ofansif üretim eksikliğinin mağlubiyete neden olduğunu ve hakem kararlarına tepki gösterdiğini belirtti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 19:32

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 19:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

İlhan Palut: üretimdeki tıkanma mağlubiyeti beraberinde getirdi

maçın özeti

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı ve müsabakayı 1-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü İlhan Palut maçın genel gidişatı ve taktiksel değerlendirmeleri hakkında konuştu.

oyun planı ve üretim sorunu:

Palut, rakibin sahasında agresif ve coşkulu bir oyun ortaya koyduğunu ancak öncelikli hedeflerinin bu baskıyı düşürmek, oyunda dengeyi sağlamak ve üçüncü bölge etkinliğiyle oyunu lehlerine çevirmek olduğunu söyledi. "Özellikle 70. dakikaya kadar rakibimiz pozisyon bulamadı," diyen Palut, buna rağmen kendi takımı için sorun olduğunu vurguladı: "Üretmekte zorlanıyoruz."

Palut, 70. dakikadan sonra kaybedilen topların tehlike yarattığını, Orban ve Krasniqi ile yakalanan atakların gol olabileceğini ama asıl can sıkıcı olanın iki oyuncuyla sıkıştırdıkları ortamda yalnızca Diagne’nin olduğu pozisyonda yenen kötü gol olduğunu anlattı. Kalan sürede takımdaki yüklenmelerin ofansif telafiyi sağlamadığını belirtti.

hakem, oyuncu değişiklikleri ve sorumluluk:

Teknik direktör, yapılan oyuncu değişikliklerinin beklenen ofansif katkıyı getirmediğini kaydetti. Ayrıca korner kullanımı öncesinde dönüp golü yediklerini belirterek hakemin bazı kararlarına tepki gösterdi: "Hakemin dikkatsizliği vardı, bir tık ötesinde saçmalaması vardı," dedi fakat bu mağlubiyeti tamamen hakemlik nedeniyle görmediğini de ekledi. Palut, takımın genel performansının da beklentilerinin altında olduğunu kabul ederek "Bu takımın teknik direktörüyüm, yansımasının sorumlusu benim." ifadelerini kullandı.

Palut sözlerini, Amedspor’un iç saha performansını tebrik ederek tamamladı ve maçın futbolun farklı yönlerinden bir örnek olduğunu belirtti. Takımın oyunu büyük bölümde istedikleri biçimde götürdüğünü, psikolojik olarak baskı altında kalmadıklarını ancak üretim sorununu çözmeden benzer sonuçlarla karşılaşabileceklerini vurguladı.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lukaku, Levent Mercan'ın ortasını ağlara gönderdi
images

Elazığ'da Arnavutköy sınavı: ev sahibi net galip
images

Bodrum FK ikinci yarıda çevirdi: Bandırmaspor 1-2 mağlup
images

Son çeyrekte dönüş yaptı: Tofaş Körfez'i 71-69 yendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da Arnavutköy sınavı: ev sahibi net galip

Bodrum FK ikinci yarıda çevirdi: Bandırmaspor 1-2 mağlup

İmece koyunda gece operasyonu: sahil güvenlik ve jandarmadan 16 göçmen yakalandı

İzmir'de 9 yıldır kayıplarda olan eski karı koca operasyonla yakalandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız