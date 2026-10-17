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Kovancılar’da acil müdahale gerektiren kaza: traktörle otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Kovancılar'da traktör ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 19:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kovancılar’da acil müdahale gerektiren kaza: traktörle otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde trafik kazası

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bugün meydana gelen kazada traktör ile otomobil çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı, araç sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Olay yerine gelen birimler:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak müdahaleyi başlattı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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