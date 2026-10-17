Besnik Hasi: zorlu mücadelede Amed’in emekleri karşılığını aldı

Amed 1-0 Konyaspor

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Besnik Hasi, karşılaşmanın önemine ve takımın performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

maçın kırılma anları:

Hasi, takımın bu galibiyeti hak ettiğini vurgulayarak sakatlıkların ve karşılaşmanın zorluklarının altını çizdi: "Bizim için en önemli galibiyetlerden biri olduğunu diyebilirim. Sakatlıklarımız var. Geçen hafta iki puan bıraktık baskı olduğunu biliyorduk." İlk 20 dakika iyi başladıklarını, ancak sonrasında enerjiyi korumakta zorlandıklarını belirtti. Hasi, büyük alanlar verdiklerini ve top sirkülasyonunu sağlayamayınca ikinci yarıda enerjiyi yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

Teknik adam, maçta "iki tane büyük şans kaçırdık" ifadesini kullanarak kaçan pozisyonların sonucu etkileyebileceğini belirtti. Buna karşın yedek kulübesinin verdiği enerji ve yapılan değişikliklerin maçın kaderini değiştirdiğini, Diagne’nin golünün takım için belirleyici olduğunu ifade etti.

oyuncu performansları ve sakatlık gelişmeleri:

Hasi, kaptan Mehmet Yeşil'in sahada göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu aktardı. Genç oyuncunun eleştirilere rağmen takım için önemli bir rolü olduğunu, taraftarın desteğinin gerekliliğini vurguladı: "Bu şehirli ihtiyacımız olan bir oyuncu, taraftarın ona destek olması lazım." Dellova ile ilgili olarak ise sakatlığının 4 hafta olduğu bilgisini paylaştı; ağrısı nedeniyle tedavisinin sürdüğünü ve antrenmanlara başlamasına rağmen sağlık ekibinin oynamaması raporu verdiğini söyledi.

Hasi, Konyaspor’un oyun planını da değerlendirdi: "Konyaspor defansta çok güçlü. Geçişleri çok iyi. Tercihleri uzun top ve sonrasında ikinci topları almak oluyor." Buna rağmen Amed’in kaleciyle karşı karşıya pozisyonlar ürettiğini ve şu ana kadar Konyaspor’a karşı en çok pozisyon üreten takım olduklarını belirtti.

lig yorumu ve beklentiler:

Toplumsal ve sportif beklentilere dair açıklamasında Hasi, Süper Lig’in zorluğuna dikkat çekti: "Çok zor bir lig, içeride ve dışarıda oynamak farklı. Bütün takımlar birbirlerini yenebiliyor." Ayrıca, yüksek beklentiler içinde her maçın kazanılamayacağını, "Barcelona değilsiniz, kaybedeceğiniz maçlar olacak" sözleriyle gerçekçi bir perspektif sundu.

Hasi son olarak takımın bulunduğu konum ve sürecin önemine işaret etti; ısınma sürecinin geçtiğini, ligin yeni başladığını ve odaklanmaya devam etmeleri gerektiğini kaydetti. Maçtaki disiplin, yedek kulübesinin katkısı ve özellikle savunma-matç stratejisinin başarılı uygulanması, elde edilen galibiyetin ana nedenleri olarak öne çıktı.

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ BESNİK HASİ, KONYASPOR MAÇININ ARDINDAN, "GALİBİYETİ HAK ETTİK" DEDİ.