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Evinde geri düştü: Onikişubat Belediyespor Gebze Belediyespor'a 3-1 yenildi

Onikişubat Belediyespor sezon açılışında taraftar desteğine rağmen Gebze Belediyespor'a 3-1 yenildi; setler 23-25, 30-28, 16-25, 20-25.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 19:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Evinde geri düştü: Onikişubat Belediyespor Gebze Belediyespor'a 3-1 yenildi

Onikişubat Belediyespor evinde beklentiyi karşılayamadı

TVF Efeler Ligi'nde sezonun açılış maçında Onikişubat Belediye Spor Kulübü, Merkez1spor salonunda Gebze Belediyesi Spor Kulübü'nü ağırladı. Maç öncesi Kahramanmaraşlı sporseverlerin salonu doldurarak takımlarını desteklemesi dikkat çekti ancak ev sahibi takım seyirci desteğine rağmen rakibine 3-1 mağlup oldu.

maçın genel görünümü:

Karşılaşma baştan sona çekişmeli bir hava içinde geçti. Onikişubat Belediye Spor Kulübü maçın ilk dakikalarında istekli ve organize bir oyun ortaya koydu ama Gebze'nin etkili servisleri ve hücum organizasyonları setlerde belirleyici oldu. Ev sahibi ekip yalnızca bir set alarak direnç gösterse de mücadeleyi 3-1 kaybetti.

setlerin gidişatı ve kilit anlar:

Setler boyunca özellikle ilk ve ikinci setlerde dengeli bir oyun izlendi. İlk seti rakip 25-23 ile alırken, Onikişubat Belediyespor ikinci sette toparlanmayı başardı ve seti 30-28 kazanarak skoru eşitledi. Üçüncü ve dördüncü setlerde Gebze Belediyespor'un hücum etkinliği üstün geldi ve setleri 25-16 ve 25-20 ile tamamlayarak maçı 3-1 kazandı.

kadrolar, hakemler ve notlar:

Maçta hakemlik görevlerini Ozan Sarıkaya ve Recep Karakoç üstlendi. Onikişubat Belediyespor kadrosunda Necmi Tokatlıoğlu, Ali İhsan Heper (L1), Atakan Topal, Burak Çevik (L2), Oğuzhan Doğruluk, Arda Bostan, Ozan Çam, Djalma Moreira (Y), Gabriel Jose Da Silva Candido (Y), Hakan Polat (C), Yusuf Ali Angun, Hugo Hamacher (Y), Julia Alberto Gomez Galvez (Y) ve Mehmet Hacıoğlu yer aldı. Gebze Belediyespor kadrosunda ise Metin Durmuş (L1), Yiğit Yıldız, Furkan Aydın, Hasan Sıkar, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Semih Çelik (CL2), Eemi Tervaportti (Y), Marek Sotola, Dmitrii Bahov (Y), Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Luka Marttila (Y) ve Adi Osmanovic (Y) bulundu.

Maçın set skorları şöyle gerçekleşti: 23-25, 30-28, 16-25, 20-25. Onikişubat Belediyespor için sezonun ilk maçında alınan bu sonuç, takımın ilerleyen haftalarda oyun ritmini yakalaması gerektiğini gösteriyor.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) EFELER LİGİ’NDE ONİKİŞUBAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ, EVİNDE...

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) EFELER LİGİ’NDE ONİKİŞUBAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GEBZE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’NE 3-1 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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