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Battalgazi'de 29 ekim armağanı: başkan Bayram Taşkın’dan vatandaşlara Türk bayrağı

Battalgazi Belediyesi, 29 Ekim kapsamında Başkan Bayram Taşkın ile Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı Kanalboyu'nda esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Battalgazi'de 29 ekim armağanı: başkan Bayram Taşkın’dan vatandaşlara Türk bayrağı

bayrak dağıtımı ve ziyaretler:

Battalgazi Belediyesi, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kanalboyu'nda düzenlenen dağıtım etkinliğinde Türk bayrağı hediye etti. Etkinlikte Başkan Bayram Taşkın ile Battalgazi Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı birlikte hareket ederek bölgedeki iş yerlerini dolaştı.

Ziyaretler sırasında esnaf ve vatandaşlara bayrakların ulaştırılması sağlandı; heyet, Kanalboyu'ndaki işletmelerle kısa görüşmeler gerçekleştirerek dağıtımın düzenli biçimde yapılmasına öncülük etti.

etkinlik programı:

Başkan Taşkın, 29 Ekim programı kapsamında ayrıca Kernek Karagözlüler Camii'nde düzenlenen Mevlid ve Hatm-i Şerif Programı'na katıldı. Günün diğer anmasında ise Atatürk Anıtındaki çelenk sunma törenine iştirak etti.

Gerçekleştirilen ziyaret ve törenlere ilişkin bilgiler, belediye yetkililerinin organizasyonuyla kayda geçti ve kutlamalar kapsamında bayrak dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

BAŞKAN TAŞKIN’DAN VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI HEDİYESİ

BAŞKAN TAŞKIN’DAN VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI HEDİYESİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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