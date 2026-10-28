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Erdoğan Tokayev'i Ankara havalimanında resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Ankara Havalimanı'nda saat 16.30 civarında karşıladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:40

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan Tokayev'i Ankara havalimanında resmi törenle karşıladı

Karşılama töreni:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Tokayev'i taşıyan uçak saat 16.30 sıralarında havalimanına indi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan protokol çerçevesinde gelen konukla bizzat ilgilendi.

Havalimanındaki karşılama, iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin düzeyini yansıtan bir tören formatında gerçekleştirildi. Karşılama anında tarafların temsilcilerinin hazır bulunduğu görüldü.

Ziyaretin önemi:

Resmi ziyaret niteliğindeki bu karşılaşma, Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik temasların güçlendirilmesi ve ikili gündemin ele alınması açısından önem taşıyor. Havalimanındaki karşılama, ziyaretin resmiyetini ve iki ülke liderleri arasındaki doğrudan iletişimin başlangıcını işaret ediyor.

Resmi programın detayları ve görüşme gündemi hakkında resmi açıklamalar ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor; ancak havalimanındaki ilk temas, ziyaretin planlandığı şekilde başladığını gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DAVETİ ÜZERİNE RESMİ ZİYARETTE BULUNMAK İÇİN TÜRKİYE’YE GELEN KAZAKİSTAN...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DAVETİ ÜZERİNE RESMİ ZİYARETTE BULUNMAK İÇİN TÜRKİYE’YE GELEN KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV’İ TAŞIYAN UÇAK SAAT 16.30 SIRALARINDA ANKARA HAVALİMANINA İNİŞ YAPTI. KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV’İ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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