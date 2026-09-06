Battalgazi'de ev aramasında metamfetamin baskını: 1 kilo 80 gram ele geçirildi

jandarma operasyonunda ev ve eklentiler arandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 kilo 80 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

operasyon detayları:

Ekipler, şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde gerçekleştirdikleri aramada söz konusu maddeler ile teraziyi buldu. Ele geçirildiği bildirilen uyuşturucu ve ölçüm aleti, operasyonun temel bulguları arasında yer aldı.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı; adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

MALATYA’DA 1 KİLO 80 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ