Bavullardan çıkan tehlike: Adana deposunda 100 kilogram esrar ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Ekipler baskında 4 kişiyi gözaltına aldı.
Depoda dedektör köpekle yapılan aramada odadaki bavulların içinde toplam 100 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler emniyet tarafından tutanakla kayıt altına alındı.
Gözaltı ve adli süreç:
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADANA’DA BİR DEPOYA YAPILAN BASKINDA BAVULLARIN İÇERİSİNDE 100 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
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