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Bavullardan çıkan tehlike: Adana deposunda 100 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'daki depoda bavullarda saklanan 100 kilogram esrar dedektör köpekle bulundu; 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:24

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bavullardan çıkan tehlike: Adana deposunda 100 kilogram esrar ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Ekipler baskında 4 kişiyi gözaltına aldı.

Depoda dedektör köpekle yapılan aramada odadaki bavulların içinde toplam 100 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler emniyet tarafından tutanakla kayıt altına alındı.

Gözaltı ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA’DA BİR DEPOYA YAPILAN BASKINDA BAVULLARIN İÇERİSİNDE 100 KİLOGRAM ESRAR ELE...

ADANA’DA BİR DEPOYA YAPILAN BASKINDA BAVULLARIN İÇERİSİNDE 100 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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