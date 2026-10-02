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Bayburt ve Aydıntepe'de yaşlılarla buluşma: deneyimlere saygı ve iyi dilekler

Bayburt ve Aydıntepe'de Dünya Yaşlılar Günü'nde Vali Mustafa Eldivan ve Kaymakam Deniz Yıldırım, yaşlıları evlerinde ziyaret edip sağlık diledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayburt ve Aydıntepe'de yaşlılarla buluşma: deneyimlere saygı ve iyi dilekler

ziyaretlerin ayrıntıları:

Bayburt merkezinde ve Aydıntepe ilçesinde düzenlenen ziyaretlerde, Vali Mustafa Eldivan ve Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Eldivan, Kaleardı Mahallesi'nde yaşayan Berrin Yılmaz ile Şingah Mahallesi'nde ikamet eden Rahmi Aydemir'i evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyaretler sırasında yetkililer, yaşlıların gündelik yaşamlarına dair gözlemlerini paylaştı ve onların ihtiyaçlarına ilişkin notlar aldı. Ziyaretler, hem birebir temas hem de toplumsal bağlılığın güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak planlandı.

sohbetler ve dilekler:

Yetkililer, yaşlıların hayat tecrübelerinin toplum için değerli olduğuna vurgu yaparak, onlara sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, ilçe merkezinde tek başına yaşayan yaşlıların hanelerine konuk oldu ve ihtiyaç ile taleplerini dinledi.

Ziyaretlerin ortak mesajı, yaşlı bireylerin yalnız bırakılmaması ve günlük hayatlarında desteklenmelerinin önemiydi. Yetkililer, bu tür buluşmaların hem görünürlük sağladığını hem de yaşlıların sesinin doğrudan yetkililere ulaşmasına imkan tanıdığını belirtti.

BAYBURT VE AYDINTEPE’DE YAŞLILAR UNUTULMADI

BAYBURT VE AYDINTEPE’DE YAŞLILAR UNUTULMADI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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