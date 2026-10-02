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Vali Aydoğdu'dan Erzincanspor'a moral ziyareti

Vali Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, maç öncesi Erzincanspor tesislerinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek takıma moral verdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Vali Aydoğdu'dan Erzincanspor'a moral ziyareti

Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Bekir Aksun'un ziyareti:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, maç öncesi Erzincanspor tesislerini ziyaret etti. Ziyarette kulüp yöneticileri ve futbolcularla bir araya gelen heyet, takımın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Teknik heyet ve futbolcularla sohbet:

İdman öncesi gerçekleştirilen görüşmede Aydoğdu, teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti. Toplantıda antrenman programı, hazırlık süreci ve saha içi beklentileri ele alındı; yetkililer takıma verilen desteğin süreceğini vurguladı.

Kentin birleştirici gücü vurgulandı:

Vali Aydoğdu, Erzincanspor'un kent için önemli birleştirici güçlerden biri olduğunu belirtti ve kırmızı-siyahlı ekibe gelecek müsabakalarda başarı diledi. Aydoğdu, taraftarlarla birlikte takıma destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, BELEDİYE BAŞKANI BEKİR AKSUN İLE BİRLİKTE ERZİNCANSPOR TESİSLERİNİ...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, BELEDİYE BAŞKANI BEKİR AKSUN İLE BİRLİKTE ERZİNCANSPOR TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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