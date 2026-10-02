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Kırsal ulaşım güçlendi: Erzincan'da 142 kilometre yeni yol hizmete girdi

Erzincan'da İl Özel İdaresi'nin 2026 yol yatırım programıyla tamamlanan 142 kilometrelik köy yolu, sağlık, eğitim ve tarımsal ulaşıma kolaylık sağlayacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsal ulaşım güçlendi: Erzincan'da 142 kilometre yeni yol hizmete girdi

çalışma tamamlandı

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde toplam 142 kilometrelik köy yolu çalışması tamamlandı. Proje, köylerin kent merkezi ve ilçelerle bağlantısını güçlendirmek amacıyla 2026 Yılı Yol Yatırım Programı çerçevesinde planlandı ve uygulandı.

yatırım programının hedefleri:

Programın temel hedefi, kırsal ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek olarak belirlendi. Yapılan yatırımlarla vatandaşların sağlık ve eğitim hizmetlerine erişiminin kolaylaşması, kamu hizmetlerinin ulaştırılmasının hızlanması ve tarımsal ürünlerin pazara taşınmasının kolaylaşması amaçlanıyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri yılsonuna kadar tamamlanan yol uzunluğunu 200 kilometrenin üzerine çıkarmayı planladıklarını belirtti. Bu hedef, kırsal ekonomik hareketliliğin ve hizmet erişiminin daha da artmasına katkı sağlayacak.

köylerde beklenen etkiler:

Yeni yol yatırımları, kırsal alanlarda yaşayanların günlük yaşamına doğrudan etki edecek. Sağlık kuruluşlarına ulaşım süresi kısalacak, öğrencilerin okula erişimi kolaylaşacak ve tarımsal ürünlerin pazara taşınmasında lojistik avantaj sağlanacak.

Uzun vadede bu tür altyapı çalışmaları, kırsal nüfusun ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmesine ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesine katkı sunmayı hedefliyor. İl Özel İdaresi'nin programı, yerel hizmetlerin etkinliğini artırmayı amaçlayan kapsamlı bir adım olarak değerlendiriliyor.

ERZİNCAN’DA 142 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

ERZİNCAN’DA 142 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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