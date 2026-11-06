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Bayburt'ta asayiş stratejileri ve kurumlar arası koordinasyon masaya yatırıldı

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda kentteki güvenlik çalışmaları; uyuşturucu, trafik, siber suçlar, göç ve denetim masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayburt'ta asayiş stratejileri ve kurumlar arası koordinasyon masaya yatırıldı

toplantının kapsamı:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen güvenlik faaliyetleri ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

ele alınan konular:

Toplantıda uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, asayiş olaylarının önlenmesi, siber suçlarla mücadele, göç yönetimi ve genel denetim faaliyetleri ana gündem maddeleri olarak ele alındı. Emniyet ve jandarma birimleri kendi sorumluluk alanlarındaki uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

iş birliği ve önleyici tedbirler:

Görüşmelerde suç ve suçlularla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, vatandaşların güvenliğini etkileyen konularda uygulamaların etkinliğinin artırılması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik önleyici tedbirler üzerinde duruldu. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve mevcut tedbirlerin etkinliğinin artırılması hedeflendi.

BAYBURT’TA GÜVENLİK VE ASAYİŞ ÇALIŞMALARI TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ

BAYBURT’TA GÜVENLİK VE ASAYİŞ ÇALIŞMALARI TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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