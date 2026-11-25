Bayburt'ta SAHA eğitimleri: birinci basamak sağlık vurgusu

Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimi, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasına odaklandı. Etkinlikte doktor, diş hekimi, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologların yer aldığı çok disiplinli bir ekip katılımcılarla buluştu.

Eğitimin içeriği ve uygulamaları:

Sağlık çalışanları kendi mesleki deneyimlerinden hareketle, toplum sağlığında koruyucu hizmetlerin rolünü anlattı. Günlük yaşamda sık karşılaşılan sağlık sorunları, hastalık risklerinin azaltılmasına yönelik öneriler ve bireylerin kendi sağlıklarını korumada üstlenebilecekleri sorumluluklar detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılara pratik yaklaşımlar ve yaşam tarzı değişikliklerinin önemi vurgulandı.

Katılım belgeleri ve bilgilendirme:

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Ayrıca, SAHA eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşların merkezle iletişime geçebileceği bildirildi; merkez tarafından benzer eğitimlerin sürdürüleceği ve toplumda koruyucu sağlık farkındalığının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

BAYBURT’TA SAHA EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR