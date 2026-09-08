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Bayburt'ta cami önünde tarama: sağlık kontrolleri vatandaşlarla buluştu

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Yakutiye Camii önündeki standta kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri yapıldı; riskli kişiler yönlendirildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta cami önünde tarama: sağlık kontrolleri vatandaşlarla buluştu

Bayburt'ta halk sağlığı haftasında ücretsiz sağlık taraması

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Yakutiye Camii önünde kurulan stantta Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirdi. Etkinlikte kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri yapıldı ve katılımcılara bilgi verildi.

ölçümler ve bilgilendirme:

Çalışmada ekipler, ölçümlerin yanı sıra diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları ile ilgili bilgilendirme yaptı; fiziksel aktivitenin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi anlatıldı. Katılımcılara risk faktörleri ve korunma yolları hakkında rehberlik sağlandı.

risk tespiti ve yönlendirme:

Ölçümler sırasında sağlık riski tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve takibin sağlanması için aile hekimlerine ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildi. Etkinlik, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgularken vatandaşların kronik hastalıklara karşı erken farkındalık kazanmasını ve düzenli kontrolleri sürdürmesini hedefledi.

Çalışma, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekerek bölge halkına pratik öneriler sundu ve toplumsal sağlığın güçlendirilmesine katkı sağladı.

BAYBURT’TA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

BAYBURT’TA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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