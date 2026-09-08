Bayburt'ta cami önünde tarama: sağlık kontrolleri vatandaşlarla buluştu

Bayburt'ta halk sağlığı haftasında ücretsiz sağlık taraması

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Yakutiye Camii önünde kurulan stantta Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirdi. Etkinlikte kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri yapıldı ve katılımcılara bilgi verildi.

ölçümler ve bilgilendirme:

Çalışmada ekipler, ölçümlerin yanı sıra diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları ile ilgili bilgilendirme yaptı; fiziksel aktivitenin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi anlatıldı. Katılımcılara risk faktörleri ve korunma yolları hakkında rehberlik sağlandı.

risk tespiti ve yönlendirme:

Ölçümler sırasında sağlık riski tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve takibin sağlanması için aile hekimlerine ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildi. Etkinlik, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgularken vatandaşların kronik hastalıklara karşı erken farkındalık kazanmasını ve düzenli kontrolleri sürdürmesini hedefledi.

Çalışma, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekerek bölge halkına pratik öneriler sundu ve toplumsal sağlığın güçlendirilmesine katkı sağladı.

BAYBURT’TA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ SAĞLIK TARAMASI YAPILDI