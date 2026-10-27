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Bayburt'ta doğa koruma ekibine yeni dönem: Halil Karaca göreve başladı

Bayburt DKMP Müdürlüğüne atanan Halil Karaca, Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaret ederek görevi devraldı; kurumlar arası iş birliği gündeme geldi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt'ta doğa koruma ekibine yeni dönem: Halil Karaca göreve başladı

halil karaca görevini devraldı

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünün yeni müdürü Halil Karaca görevine başladı. Karaca, Samsun’a tayini çıkan Hasan Demirci’den resmen görevi devraldı.

ziyaret ve tanışma

Göreve başlamasının ardından Halil Karaca, Vali Mustafa Eldivan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, geçmiş yıllarda uzun süre DKMP müdürlüğü yapan Alpaslan Katırcı da Karaca'ya eşlik etti ve protokol içinde bir devir teslim görüşmesi gerçekleştirildi.

odağa alınan konular

Toplantıda Bayburt’taki doğa koruma faaliyetleri ile kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Vali Eldivan, Karaca’ya yeni görevinde başarılar dileyerek görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

SAĞDAKİ YENİ MÜDÜR HALİL KARACA, SOLDAKİ ESKİ MÜDÜRLERDEN ALPASLAN KATIRCI, ORTADAKİ VALİ MUSTAFA...

SAĞDAKİ YENİ MÜDÜR HALİL KARACA, SOLDAKİ ESKİ MÜDÜRLERDEN ALPASLAN KATIRCI, ORTADAKİ VALİ MUSTAFA ELDİVAN

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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